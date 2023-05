Dolce&Gabbana apre la prima boutique di gioielli a Milano

Dolce&Gabbana apre a Milano la prima boutique al mondo dedicata esclusivamente alle collezioni di gioielli e orologi. È situata nel cuore del Quadrilatero della moda al civico 3 di via Della Spiga.

Dolce&Gabbana, la boutique di gioielli a Milano

Il nuovo negozio di Dolce&Gabbana nasce dalla collaborazione tra gli stilisti-fondatori Domenico Dolce e Stefano Gabbana e lo studio parigino di architettura Carbondale di Eric Carlson. Come riferito da un comunicato diffuso dal brand di alta moda: «Il viaggio nel mondo della gioielleria Dolce&Gabbana inizia dalla facciata del nuovo negozio, scandita dalle vetrine che anticipano e rivelano il fascino delle collezioni. La trasparenza del vetro e il nero intenso, simbolo di assoluta eleganza, si rincorrono in un gioco di reciproci richiami che dall’esterno si sposta nel cuore del negozio».

Lo spazio all’interno della boutique di fine jewlery si sviluppa in quattro stanze rivestite di un marmo lucido Nero Marquina alternato a superfici in legno laccato nero e grandi specchi. Gioielli e orologi sono esposti all’interno di eleganti vetrine a forma cilindrica in metallo nero e vetro. Le superfici degli arredi sono in pelle e velluto, sempre di colore nero. Un’innovativa griglia di luci led illumina il design nero saturo degli spazi.

I gioielli e gli orologi di D&G

Il brand, finora conosciuto soprattutto per i suoi abiti, si lancia quindi in questa nuova avventura milanese. «I gioielli e gli orologi Dolce&Gabbana custoditi all’interno della nuova boutique raccontano una storia unica in cui la migliore tradizione orafa italiana dialoga con l’eccellenza tecnica delle maestranze e la forza creativa del brand», scrivono i creatori. «La preziosità delle gemme, l’originalità delle forme, la straordinaria ricchezza nelle lavorazioni e le sorprendenti armonie cromatiche fanno di queste creazioni un’ode alla bellezza, all’arte e all’amore per il saper fare».