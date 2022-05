Doha Zaghi, la performer fetish candidata con Azione. Calenda: «Non conoscevo i trascorsi»

Sul proprio profilo Facebook si definisce una performer e modella fetish ed è lì che ha annunciato la propria candidatura al Consiglio comunale di Como. Si chiama Doha Zaghi, ha 31 anni e la sua vicenda sta facendo il giro d’Italia. La donna si è presentata con Azione, ma il suo leader, Carlo Calenda, ha immediatamente fatto dietrofront spigando di non essere a conoscenza dei «trascorsi della signora in questione». Una corsa elettorale che rischia di interrompersi immediatamente, quella di Doha Zaghi, in arte Lady Demonique. La dominatrice non ha mai nascosto nulla della propria attività, né di avere una passione verso la politica: «Già al liceo ho mosso i primi passi».

Doha Zaghi: «Affine al partito di Calenda»

Doha Zaghi nelle ultime settimane ha portato avanti la propria campagna elettorale, invitando i propri fan a sostenerla e spiegando che la sua candidatura era attesa «come le ferie ad agosto». Un’avventura politica, la sua, che ha radici lontani, sebbene Lady Dominique abbia specificato di aver smesso «perché non c’era nessuno nel quale potessi riconoscermi. Ora c’è Carlo Calenda con Azione, l’unico partito al quale mi sento davvero affine. E’ un partito liberista ed europeista». Lo stesso ex ministro non sembra essere, ora, dello stesso avviso. Nell’ultimo post su Facebook Doha Zaghi ha parlato della propria candidatura come «un segnale per capire realmente se abbiamo le palle di vivere senza pregiudizi, sessismo e avvicinarci a quell’Europa e a quell’America tanto ammirata, in caso contrario l’Italia sarà solo la provincia dell’Arabia Saudita».

Il dietrofront di Calenda: «Non ci sono i presupposti»

Azione, attraverso un tweet del proprio leader Carlo Calenda, ha scritto: «Ragazzi, scherzi a parte, come ovvio non conoscevo i trascorsi della signora in questione. Se si trattasse di fatti privati nulla questio, ma direi che non ci sono i presupposti perché sia una candidata di Azione. Domani me ne occuperò». Oggi ha poi ripreso la vicenda, attaccando un articolo di Repubblica in cui si riprendeva la vicenda e ha scritto: «Meglio parlare di questo che intervistare Orsini o qualche altro Putiniano di complemento. Vediamo il bicchiere mezzo pieno».