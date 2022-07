Dog Days stasera su Rai3: trama, cast e curiosità sul film

In amore ci vuole fiuto. Potrebbe essere questa la massima che riassume nel modo migliore Dog Days, film in onda stasera 8 luglio alle 21,20 su Rai3. La commedia di Ken Marino (Io, Dio e Bin Laden) si compone di più narrazioni parallele con protagonisti molto diversi tra loro. Un progetto corale che nel cast vanta Nina Dobrev, Vanessa Hudgens e Finn Wolfhard, il Mike di Stranger Things. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Dog Days, trama e cast del film stasera 8 luglio 2022 su Rai3

La trama di Dog Days ruota attorno a diversi episodi che hanno in comune la città di Los Angeles. Qui infatti vive Elizabeth (Nina Dobrev), affascinante giornalista single in ottima sintonia con il collega ed ex stella Nfl Jimmy Johnston (Tone Bell). Per riuscire ad avvicinarsi sempre più chiede aiuto alla terapeuta del suo cane, Danielle (Tig Notaro). Nel frattempo, la barista Tara (Vanessa Hudgens) sogna di poter viaggiare e vivere al di fuori della caffetteria per cui lavora. Ha una cotta per il veterinario del suo cane, il Dr. Mike (Michael Cassidy), mentre la sua amica dog sitter Daisy (Lauren Lapkus) è follemente innamorata di un cliente fisso di Tara. In parallelo, la giovane e avvenente barista è nei desideri di Garrett (Jon Bass), proprietario del New Tricks Dog Rescue in preda di una crisi economica.

Nel frattempo, dall’altra parte della città, Ruth (Jessica St. Clair) sta per avere due gemelli dal marito Greg (Thomas Lennon). Per questo i due lasciano, seppur riluttanti, il loro cane alle cure di Dax (Adam Pally), fratello di Ruth dal carattere impulsivo che spesso tradisce la fiducia delle persone. Dog Days affronta anche la storia di Grave (Eva Longoria) e Kurt (Rob Corddry), pronti ad accogliere la loro figlia adottiva Amelia (Elizabeth Caro). Non sanno però che il suo destino è legato a un anziano vedovo, Walter (Ron Cephas Jones), ancora in lutto per la scomparsa del suo fidato cane.

Dog Days, qualche curiosità sul film stasera 8 luglio 2022 su Rai3

L’intero film di Ken Marino si svolge a Los Angeles, unica location che ha ospitato le riprese. Uscito al cinema l’8 agosto 2018, ha incassato poco più di 5 milioni di dollari nel weekend di apertura, calando però vertiginosamente nei giorni successivi. In totale Dog Days ha guadagnato 6,9 milioni a livello internazionale. Per quanto riguarda invece la critica, su Rotten Tomatoes vanta un indice di gradimento del 62 per cento a fronte di appena 69 recensioni. Simile il giudizio riscontrabile su Metacritic, dove presenta un punteggio di 47 su 100.