Dodi Battaglia chi è: età, moglie e figli del chitarrista dei Pooh

Chi è Dodi Battaglia? Il famoso chitarrista e cantante dei Pooh, che ha segnato la storia della musica italiana, oggi ha 71 anni. Con oltre 140 brani pubblicati, vanta vanta numerosi e prestigiosi riconoscimenti. Tra questi ricordiamo il titolo di “miglior chitarrista europeo” conferito dal giornale tedesco “Die Zeitung” nel 1981 e da parte della rivista “Der Spiegel” nel 1986.

Chi è Dodi Battaglia: età e biografia

Dodi Battaglia è il chitarrista e cantante dei Pooh, uno dei gruppi che hanno fatto la storia della musica italiana. Nato a Bologna l’1 giugno 1952, Dodi ha oggi 71 anni. È cresciuto in una famiglia di musicisti. Il nonno infatti suonava il mandolino e il pianoforte, lo zio la chitarra e il padre il violino. Il futuro chitarrista, all’età di 5 anni, ha cominciato a studiare la fisarmonica in una scuola di musica, per poi passare allo strumento a corde.