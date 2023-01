Documenti classificati di Joe Biden trovati in un vecchio ufficio privato

Diversi documenti classificati del periodo in cui Joe Biden era vicepresidente degli Stati Uniti sono stati trovati lo scorso autunno, a novembre, in un ufficio privato a Washington che il politico ha utilizzato dal 2017 al 2019. Si tratta di uno studio al think thank Penn Biden Center che utilizzava quando era professore onorario della University of Pennsylvania.

Documenti classificati scoperti in un ufficio di Joe Biden

La scoperta è stata effettuata il 2 novembre dagli avvocati del presidente mentre stavano impachettando fascicoli all’interno di un armadietto chiuso per liberare lo spazio dell’ufficio usato a suo tempo dal politico. I legali hanno subito informato gli Archivi Nazionali che hanno preso possesso del materiale e informato il Dipartimento di Giustizia per ulteriori indagini. Al momento non si conosce il contenuto nè il perché i documenti siano stati portati nell’ufficio. Per legge, negli Stati Uniti, chiunque ricopra cariche federali è tenuto a rinunciare a documenti ufficiali e documenti classificati al termine del proprio servizio governativo.

La notizia del ritrovamento crea non poco imbarazzo alla Casa Bianca, perché arriva mentre sono in corso le indagini sul materiale classificato scoperto nella residenza di Mar-a-Lago di Donald Trump. Nel caso di Biden si tratterebbe di una decina di documenti che si trovavano in una cartella insieme ad altri non classificati e che sono stati subito restituiti, ma la «dimenticanza» suscita più di qualche interrogativo. Richard Sauber, consigliere speciale del presidente, ha dichiarato che la Casa Bianca sta collaborando con il Dipartimento di Giustizia e che «le carte non sono state oggetto di alcuna precedente richiesta o indagine da parte degli Archivi».

L’attacco di Donald Trump

Immancabile l’attacco del predecessore Donald Trump che, dopo la scoperta dei documenti, ha postato la notizia sul suo social Truth e commentato: «Quando l’Fbi farà un raid nelle molte case di Joe Biden, forse anche alla Casa Bianca? Quei documenti erano sicuramente non declassificati».