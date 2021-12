Per la stampa è stato il padre della rivoluzione sessuale, l’uomo che ha sdoganato il sesso a livello globale. Hugh Hefner, il fondatore di PlayBoy, nascondeva però oscuri segreti nella sfera privata. Nel 2022, a cinque anni dalla sua scomparsa, un documentario darà voce alle sue storiche fidanzate, che avranno finalmente modo di parlare liberamente del rapporto con l’editore americano. Un uomo a quanto pare senza scrupoli, che trattava le sue donne e le modelle con sufficienza e superiorità, conscio del suo potere.

Secrets of Playboy uscirà negli Stati Uniti solamente a gennaio (ignoto un eventuale rilascio in Italia), ma le prime clip hanno già destato grande attenzione. A parlare è principalmente Holly Madison, ex fidanzata numero uno di Hefner con cui ha avuto una relazione dal 2001 al 2008. La modella 41enne, che ha posato per la rivista nel 2005, aveva già raccontato la sua esperienza in un libro di memorie nel 2015, Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny.

Secrets of Playboy, di cosa parla il documentario su Hugh Hefner

Il coprifuoco per le ragazze e il sesso non protetto

La donna offre nel documentario dettagli che smontano il reality show The Girl Next Door del 2005, prodotto dallo stesso Hugh Hefner per mostrare la vita nella PlayBoy Mansion. «Tutte le ragazze, nelle serate in cui uscivano da sole, dovevano rispettare un rigido coprifuoco alle 21 e non potevano pernottare in un posto diverso dalla sua villa», ha detto Madison. Altro che conigliette in piscina. «Hefner poteva avere più fidanzate, ma alle donne era proibito uscire con un altro uomo». Il riferimento è a Bridget Marquardt e Kendra Wilkinson, le altre due fidanzate dell’editore, la cui testimonianza giungerà nei vari episodi del documentario. «Nonostante dovessimo presentarci alla perfezione, per lui non rispettavamo lo standard di bellezza editoriale della rivista».

Ai minimi anche il suo interesse per la salute psicofisica delle conigliette. Madison ha ricordato come Hugh Hefner le avesse vietato di vedere un terapeuta durante un periodo di depressione, nonostante lei avesse minacciato più volte il suicidio. La sua mancanza di interesse per il benessere delle ragazze si è poi estesa alla vita sessuale. «Il sesso con lui non era mai protetto», ha dichiarato Jill Ann Spaulding, altra fidanzata.

Hugh Hefner vietava alle ragazze una carriera privata e faceva uso di droghe

Impossibile per le donne anche solo pensare a una carriera indipendente. «Aveva capito che questo avrebbe indotto le sue ragazze a lasciarlo», ha spiegato Madison, aggiungendo: «La PlayMate ideale era la ragazza della porta accanto, il cui principale pregio era la facile accessibilità». Il documentario rivela ombre anche sull’uso di stupefacenti. In pubblico Hefner è sempre stato un sostenitore della legalizzazione della marijuana, ma nella sua villa circolavano altre sostanze. In Secrets of Playboy, le ragazze raccontano di come Hugh Hefner le spingesse continuamente all’uso di sostanze stupefacenti durante le feste. «Assieme ad altri membri dello staff, si assicurò la prescrizione di alcune pillole che contribuissero ad “alimentare la macchina”», ricorda nel documentario Lisa Loving Barrett, ex assistente dell’uomo. Nel suo libro di memorie, Madison aveva già confessato che Hefner l’avesse indotta ad assumere droghe nel corso della prima serata assieme, spingendola al sesso di gruppo con alcuni suoi amici.

Marylin Monroe e le minorenni, gli scandali di Playboy

Hefner, del resto, è stato da sempre nell’occhio del ciclone. Già nel primissimo numero di Playboy, che nel 1953 ritraeva senza veli Marylin Monroe, comparivano foto dell’attrice antecedenti alla sua fama e stampate senza il suo consenso. Cinque anni dopo, nel 1958, il Time dichiarò che la coniglietta 18enne Elizabeth Ann Roberts avesse in realtà solo 16 anni e frequentasse ancora il liceo. Un altro scandalo scoppiò nel 1976, quando la rivista Playboy pubblicò foto controverse con una Brooke Shields di appena 10 anni.

Marylin Monroe protagonista della prima copertina di Playboy (Twitter)