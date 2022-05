Doctor Who, Ncuti Gatwa di Sex Education è il nuovo protagonista

C’è un nuovo dottore in tv. La Bbc ha infatti annunciato ufficialmente il nuovo protagonista di Doctor Who, celebre serie britannica di fantascienza. Si tratta di Ncuti Gatwa, star ruandese naturalizzata inglese che ha ottenuto la fama in Sex Education. L’attore sarà il quattordicesimo volto del protagonista e succederà dunque a Jodie Whittaker, prima donna a ricoprire il ruolo, che tuttavia tornerà per un’ultima avventura in autunno.

“I may only have one heart but I am giving it all to this show” Ncuti Gatwa is the Doctor ❤️❤️➕🟦 Read more here ➡️ https://t.co/f4K4Yfr6ul pic.twitter.com/qRUiUv10gl — Doctor Who (@bbcdoctorwho) May 8, 2022

«Ci sono poche parole per definire come mi sento ora», ha detto Ncuti Gatwa dopo l’annuncio. «Il ruolo e lo show significano tantissimo per molte persone nel mondo, me incluso. È un onore prendere il testimone dei talentuosi attori che mi hanno preceduto». La nuova stagione di Doctor Who vedrà anche il ritorno dello storico sceneggiatore Russell T. Davies, autore del reboot della serie cult nel 2005. «Russell è iconico quasi quanto lo stesso Dottore», ha proseguito Ncuti. «Lavorare con lui è un sogno che diventa realtà». Lo showrunner ha commentato con gioia l’arrivo del nuovo volto protagonista, anticipando anche che bisognerà attendere il 2023 prima di vederlo all’opera.

Chi è Ncuti Gatwa, il nuovo volto di Doctor Who dal prossimo anno

Nato in Ruanda il 16 ottobre 1992, Ncuti Gatwa è uno degli astri nascenti del cinema e della televisione britannica. L’attore, trasferitosi in Scozia già da giovane, ha studiato recitazione a Glasgow, dove si è laureato nel 2013. Dopo l’esordio in un episodio di Bob Servant del 2014, ha ottenuto la fama grazie alle sue performance nei panni di Eric in Sex Education, serie Netflix on demand dal 2019. L’interpretazione gli ha consentito di ottenere due nomination ai Bafta, tra cui quella di quest’anno. Ha però trionfato nell’edizione scozzese dei British Academy Television Awards nel 2020 come “Miglior attore in una serie tv”. Di recente, con un post su Instagram, aveva annunciato il suo ingresso nel cast di Barbie, film con Margot Robbie nei panni della celebre bambola e Ryan Gosling in quelli di Ken.

Da William Hartnell a David Tennant, gli altri volti del Dottore

Ncuti Gatwa è dunque il quattordicesimo volto di Doctor Who. La serie britannica è infatti nota per cambiare il volto del protagonista in ogni stagione sfruttando un geniale espediente narrativo. Il Dottore, infatti, è un personaggio che viaggia nel tempo grazie alla macchina TARDIS e possiede la capacità di rigenerarsi al momento della morte, assumendo di volta in volta un aspetto differente. Il primo volto fu William Hartnell nel lontano 1963 che lo interpretò fino al 1966. A Christopher Ecclestone (The Others) è toccato interpretare il Dottore nel revival del 2005 che ha dato nuovo lustro alla serie.

Ecclestone è stato il nono volto del protagonista, prima di lasciare il ruolo a David Tennant (Harry Potter e il Calice di Fuoco) che lo ha interpretato per tre stagioni e nello speciale del 50esimo anniversario della serie. Hanno poi fatto seguito Matt Smith (il principe Filippo di The Crown), Peter Capaldi e Jodie Whittaker, prima donna a vestire i panni del noto Signore del Tempo. Quest’ultima è anche apparsa nei due recenti speciali per i 100 anni della Bbc e tornerà in autunno per dire addio alla serie.