Maggio è il mese dei grandi ritorni. Al cinema infatti si avvicenderanno importanti sequel hollywoodiani oltre ad attesi progetti nostrani. Per l’Italia spiccano il nuovo film di Lino Banfi Vecchie canaglie e il ritorno di Marco Bellocchio con la miniserie in due atti sul sequestro Moro, Esterno Notte. Ad illuminare le sale anche il nuovo film dei Marvel Studios Doctor Strange e il Multiverso della Follia e l’atteso sequel di Top Gun, cult con Tom Cruise ancora una volta nei panni di Pete Mitchell. Spazio anche a un documentario su Aleksei Navalny oltre che a film di animazione, horror e azione. Ecco 10 film da vedere a maggio in sala oppure comodamente a casa in streaming.

Da Doctor Strange 2 a Top Gun: Maverick, 10 film da vedere a Maggio

1. Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il ritorno dello Stregone supremo

Il primo, ma solo in ordine di uscita, sarà Doctor Strange e il Multiverso della Follia. L’ultimo blockbuster dei Marvel Studios vedrà il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni dello Stregone supremo dopo gli eventi di Spiderman – No way home. Accanto a lui, in una trama che affronterà realtà multiple, Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch/Wanda Maximoff. Alla regia ci sarà Sam Raimi, già noto per la trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire. «Non si sa cosa ci sarà nel multiverso», ha detto il cineasta a Fandango. «Ci saranno suspense e oscurità, con alcune dimensioni piuttosto inquietanti». L’uscita in Italia è prevista tra meno di una settimana, il prossimo 4 maggio.

2. Vecchie canaglie, a maggio il nuovo film con Lino Banfi

Un giorno dopo lo stregone dei fumetti, sarà il turno di Lino Banfi tornare al cinema con il nuovo film Vecchie canaglie. Il progetto del comico pugliese segnerà anche l’esordio alla regia per l’attrice e autrice Chiara Sani, già vista in Signor Diavolo di Pupi Avati e Il ricco, il povero e il maggiordomo del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. La trama vedrà una simpatica combriccola di vecchietti che tenteranno di salvare la casa di riposo in cui vivono dalle grinfie della cinica proprietaria che ha deciso di metterla all’asta. Nel cast anche Greg, Andy Luotto e Andrea Roncato. L’uscita è prevista per il 5 maggio.

3. Navalny, un docufilm alla ricerca della verità

Non solo fantascienza e comicità. A maggio arriverà al cinema Navalny, documentario-inchiesta che intende approfondire quanto accaduto nell’agosto 2020 ad Aleksei Navalny, attivista russo fra i maggiori oppositori di Vladimir Putin. Improvvisamente, l’uomo mostrò segni di una malattia su un volo diretto da Mosca a Tomsk. Il successivo ricovero a Berlino certificò la presenza nel sangue di Novichok, potente neurotossina e agente nervino. Il docufilm intende portare a galla la verità sull’avvelenamento, concentrandosi poi anche sul successivo arresto di Navalny il 17 gennaio 2021, data del suo rientro in Russia. Il progetto arriverà in sala il 10 maggio.

4. Firestarter, a maggio torna il brivido di Stephen King

Una bambina con potere psichici in grado di far divampare le fiamme su qualsiasi superficie e uccidere la gente. Questa la trama di Firestarter, film horror di Blumhouse (Paranormal Activity) e adattamento del romanzo L’incendiaria di Stephen King del 1980. La storia segue le vicende di Charlene, nei cui panni recita la giovanissima Ryan Kiera Armstrong, una ragazza in grado di incendiare qualsiasi cosa nei momenti di ira. Nel cast anche Zac Efron e Sydney Lemmon, mentre John Carpenter ha firmato la colonna sonora. Il film uscirà in sala il 12 maggio.

5. Secret Team 355, azione e spionaggio al femminile

Jessica Chastain, Penelope Cruz, Lupita Nyong’o e Diane Kruger sono protagoniste di Secret Team 355, nuovo film di Simon Kinberg. La trama racconta la storia dell’agente della Cia Mason Brown, la cui missione richiede di recuperare una pericolosa arma segreta finita nelle mani di un gruppo di mercenari. Per farlo dovrà viaggiare per mezzo mondo e fare squadra con altre tre donne totalmente diverse da lei. Sono un’agente tedesca rivale, una specialista di computer e una psicologa colombiano. Nel cast anche Sebastian Stan e Bignbing Fan. L’uscita in contemporanea mondiale è prevista per il 12 maggio.

6. Esterno notte, Marco Bellocchio porta al cinema il caso Moro

Presentato in anteprima al Festival di Cannes, Esterno notte arriva al cinema in due puntate. La nuova opera di Marco Bellocchio racconterà il rapimento e il successivo assassinio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse nel 1978. Fra violenze di piazza e scontri a fuoco, il film racconta uno dei momenti più bui della recente storia italiana. Nel cast Fabrizio Gifuni nei panni del protagonista, Margherita Buy in quelli della moglie Eleonora e Toni Servillo che interpreta Papa Paolo VI. La prima parte del film uscirà il 18 maggio, mentre la seconda sarà in sala dal 9 giugno.

7. Cip e Ciop agenti speciali, il ritorno degli amati cartoni

Appuntamento con l’animazione su Disney+. È in arrivo infatti Cip e Ciop agenti speciali, film che segnerà il ritorno dei due personaggi a 30 anni di distanza dall’ultima volta. Il progetto, un ibrido fra un cartone e un film in live action, vedrà i due scoiattolini alle prese con una missione a Los Angeles. L’obiettivo sarà trovare e salvare un amico scomparso misteriosamente nel nulla. Le voci originali saranno di John Mulaney e Andy Samberg, mentre il doppiaggio italiano vedrà Raoul Bova e Giampaolo Morelli. Il film sarà disponibile in streaming e in esclusiva su Disney+ dal 20 maggio.

8. Nick Cave – This much I know to be true, a maggio l’evento speciale per i rocker

Evento speciale per i fan della musica rock. Il 23, 24 e 25 maggio infatti, in alcuni cinema selezionati, sarà possibile vedere Nick Cave – This much I know to be true, documentario sul sodalizio fra Cave e Warren Ellis. Girato fra Londra e Brighton, racconterà i due geni della musica con la creazione di alcuni dei loro brani che hanno dato vita agli album Ghosteen e Carnage. Spazio ovviamente ai concerti, con performance dei due artisti della primavera 2021 assieme a un quartetto d’archi antecedenti il loro tour britannico.

9. Top Gun: Maverick, Tom Cruise è di nuovo il tenente Mitchell

Pete Mitchell torna in azione. Tom Cruise è pronto a rimettere la giacca di pelle e gli occhiali da sole del pilota dell’aviazione americana in Top Gun: Maverick, sequel del cult Anni 80 che lo ha portato alla ribalta. Il protagonista, ormai da 30 anni fra i migliori aviatori della Marina statunitense, si occupa di collaudare i nuovi velivoli dell’esercito, rifiutando la promozione che non gli consentirebbe più di volare. Un giorno però viene chiamato come docente della Top Gun, scuola che gli ha insegnato tutto ma che gli ripresenta i fantasmi del passato. Qui incontra infatti Bradley Bradshaw, figlio del suo vecchio compagno di volo Goose. Nel cast anche Val Kilmer, che riprende i panni di Iceman Kazansky, Ed Harris e Jennifer Connelly. L’uscita è fissata per il 25 maggio.

10. Bob’s Burger – Il film, la comicità dei cartoni americani

Chiudiamo con un altro film di animazione, pronto a portare in sala le risate e la magia di una delle serie più amate negli Stati Uniti. Si tratta di Bob’s Burger – Il film, basato sull’omonima serie sulle disavventure della famiglia Belcher con il padre Bob, la moglie Linda e i figli Tina, Gene e Louise. Bob gestisce un’anonima e poco frequentata hamburgeria, i cui problemi finanziari si aggravano dopo un guaio idraulico. Assieme alla moglie dovrà cercare di salvare l’attività, mentre i figli saranno alle prese con un mistero familiare che potrebbe cambiare letteralmente le loro vite. Nel cast originale anche Zach Galifianakis, celebre per Una notte da leoni. Il film uscirà al cinema il 25 maggio.