Doctor Strange, 5 fumetti da leggere per capire il Multiverso Marvel

Marvel è tornata con il primo film del 2022, 28esimo del Cinematic Universe avviato nel 2008 con Iron Man. È attualmente in sala Doctor Strange nel Multiverso della Follia, con protagonista lo Stregone Supremo di Benedict Cumberbatch. Il film vede la regia di Sam Raimi, già al timone dei cinecomic su Spider-Man con Tobey Maguire, e la presenza di Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch. Il nuovo capitolo dei fumetti di Stan Lee amplia ancora di più il concetto del multiverso (esistenza di più realtà parallele) già introdotto con Spiderman: No Way Home. Se avete già visto il film, ecco qualche consiglio di lettura da parte di Wired per ipotizzare gli scenari futuri della saga, altrimenti è meglio fermarsi perché l’articolo può contenere spoiler sulla trama.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, trama e incassi del film al cinema

Come sempre, Marvel ha anticipato pochissimo riguardo agli eventi del nuovo capitolo. Doctor Strange nel Multiverso della Follia si svolge pochi mesi dopo le vicende di Spiderman: No Way Home, dove l’omonimo protagonista aveva causato una frattura nello spazio-tempo con un suo incantesimo. L’ex neurochirurgo, ora in possesso di capacità magiche e mistiche eccezionali, si ritrova qui a dover viaggiare nel multiverso, entrando e uscendo da più realtà parallele, per sventare una nuova minaccia.

Durante il suo viaggio farà affidamento sull’aiuto di Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, nei cui panni torna anche stavolta Elizabeth Olsen. Ritorno anche per Benedict Wong nei panni del braccio destro di Strange e Chiwetel Ejiofor, ex amico del protagonista e ora suo avversario. Nel corso della storia, Strange incontrerà differenti versioni di se stesso già presenti nella serie di fumetti tra cui Sinister Strange, Defender Strange e una variante zombie. I trailer hanno anche preannunciato un potenziale cameo di Peggy Carter e Charles Xavier, leader degli X-Men. Al momento, il film ha incassato 27 milioni a livello internazionale di cui 3,1 in Italia, ma si attende un esordio da oltre 300 milioni nel weekend (oggi l’uscita negli Stati Uniti).

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, 5 fumetti da leggere per capire il Multiverso Marvel (SPOILER)

1. La morte di Doctor Strange (2022), un possibile futuro narrativo

E se il filone narrativo futuro uccidesse il protagonista? Fra i consigli di Wired c’è La morte di Doctor Strange, ultima pubblicazione Marvel Comics sullo Stregone Supremo. La trama parte con l’omicidio dell’Avenger, ma non ne svela l’autore. Per indagare sull’accaduto giunge subito una versione alternativa della stessa vittima che, tramite una serie di colpi di scena, tenta di svelare l’arcano. Le tavole di Jed MacKay e Lee Garbett presentano una storia che potrebbe cambiare per sempre l’Universo Marvel.

2. The Defenders (2022), le tavole per capire America Chavez

Nati negli Anni 70, i Difensori sono un gruppo di eroi che presentano nuovi personaggi con superpoteri. Fra di loro c’è anche America Chavez, adolescente con forza sovrumana in grado di viaggiare fra le dimensioni che compare anche in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. L’ultima serie a fumetti vede anche la presenza di Strange che, improvvisamente, riceve la visita di un uomo misterioso e in possesso di un oggetto dai poteri sconosciuti. Inizia così un viaggio nel multiverso alla scoperta di realtà antecedenti persino all’alba dei tempi.

3. I Fantastici 4 (2009-2012), Reed Richards nel Multiverso

Fra le più grandi storie del Multiverso targato Marvel c’è indubbiamente la serie a fumetti di Jonathan Hickman I Fantastici 4 uscita fra il 2009 e il 2012. Qui Reed Richards alias Mister Fantastic crea un think tank unico, composto solamente da versioni alternative di se stesso. Un filone narrativo che segue molto da vicino la trama di Doctor Strange nel Multiverso della Follia di Sam Raimi che vede il protagonista affrontare se stesso proveniente da altre realtà.

4. Darkhold (2021), nuovi nemici per Scarlet Witch

Coprotagonista del film Doctor Strange nel Multiverso della Follia è Wanda Maximoff alias Scarlet Witch. La sorella gemella di Quicksilver (comparso in Avengers: Age of Ultron) è protagonista delle tavole Darkhold, uscita nelle librerie l’anno scorso. Mentre gli eroi del mondo sono vittima di un potere oscuro, Scarlet è l’unica ad avere la conoscenza per porre fine alla tragedia e riportare ordine nel mondo. L’avventura, opera di Steve Orlando, include anche diversi tratti horror a una storia già di per sé molto cupa.

5. Young Avengers (2013), giovani alleati per Doctor Strange

Ultimo consiglio di Wired è la serie Young Avengers, uscita nel 2013 per mano di Kieron Gillen e Jamie McKelvie. La storia vede protagonista ancora una volta la già citata America Chavez al centro di una narrazione che condivide molto con il film di Sam Raimi. Dalle minacce magiche alla realtà fino alle conseguenze di un’azione dettata dall’egoismo, le tavole introducono anche diversi personaggi presenti nel film al cinema.