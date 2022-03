Anticipazioni Doc – Nelle tue mani stasera su Rai1: cosa sapere sull’ultima puntata

Ultima tappa per le avventure del dottor Andrea Fanti. Stasera 17 marzo, alle 21,20 su Rai1, andranno in onda gli ultimi due episodi della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. Nel cast, oltre al protagonista Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Alice Arcuri e Marco Rossetti. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay assieme a tutte le puntate precedenti. Alle 18 invece, sulla pagina Facebook di RaiPlay, ci sarà una diretta streaming con il cast al completo che risponderà alle domande dei fan.

Doc – Nelle tue mani, trama e cast di stasera 17 marzo 2022 su Rai1

Il primo episodio della serata, dal titolo Stigma, vede Doc (Luca Argentero) alle prese con una scelta difficile. Proprio quando è ormai sul punto di riprendere il suo posto come primario, è costretto a confessare un segreto di fronte a tutta la squadra. Nel frattempo, in reparto arriva un militare con sintomi inspiegabili che costringono il dottor Fanti e i suoi agli straordinari per salvargli la vita. Quando un batterio sconosciuto però si diffonde nell’ospedale, il caos divampa e costringe tutti i medici a mettere da parte le loro priorità per la salute comune. Agnese (Sara Lazzaro), infine, continua a indagare sull’operato di Caruso (Massimo Rigo), scoprendo una scottante verità.

In Mutazioni, seconda puntata di stasera e ultima di Doc – Nelle tue mani, il batterio ha ormai preso il sopravvento in corsia e ha costretto i medici ad una quarantena forzata. L’avanzata della malattia sembra però irrefrenabile, tanto che Doc e i suoi sono si ritrovano senza più opzioni o idee. Per questo, il dottor Fanti propone all’intera squadra una soluzione drastica e rischiosa, ma dovrà essere Giulia (Matilde Gioli) a decidere se fidarsi o meno di lui. Dal canto loro, Agnese e Cecilia (Alice Arcuri) si trovano di fronte a un bivio che non ammette ripensamenti: collaborare fra loro per aiutare Andrea o soccombere alle loro divisioni e mettere a repentaglio la salute di tutti.

In arrivo una terza stagione con Luca Argentero e Matilde Gioli?

Capace di dominare gli ascolti del giovedì sera, Doc – Nelle tue mani si è dimostrata uno dei prodotti più apprezzati del palinsesto Rai. Per questo viene naturale chiedersi se ci sarà o meno una terza stagione sulle avventure di Andrea Fanti. Secondo le ultime indiscrezioni, pubblicate dalla rivista Nuovo, viale Mazzini avrebbe già dato il via libera per una terza tornata di episodi. Al centro della narrazione ci dovrebbero essere ancora una volta Luca Argentero e Matilde Gioli, rispettivamente nei panni di Andrea Fanti e Giulia Giordano. Ad aggiungere pepe ai rumors ci ha pensato anche Alberto Malanchino, interprete di Gabriel, che in un’intervista al Giornale avrebbe rivelato che ci sono dei piani per Doc 3. Dato che le prime due stagioni sono andate in onda a due anni di distanza l’una dall’altra, è verosimile aspettarsi l’uscita non prima del 2024.