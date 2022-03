Anticipazioni Doc-Nelle tue mani stasera su Rai1: cosa sapere della penultima puntata

Penultimo appuntamento stasera 10 marzo, alle 21,20 su Rai1, per Doc – Nelle tue mani. Luca Argentero torna dunque nei panni del dottor Andrea Fanti, ex primario del Policlinico Ambrosiano che ha perso la memoria a seguito di un colpo d’arma da fuoco alla testa. La narrazione si ispira alla storia vera di Pierdante Piccioni, medico che a seguito di un incidente stradale dimenticò gli ultimi 12 anni di vita. Nel cast anche Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Matteo Rossetti e Alice Arcuri. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Un’offerta inaspettata, un segreto che metterà profondamente in crisi un'amicizia lunga e profonda e due nuovi episodi di #DOCNelleTuMani2 che se ve li perdete è un vero peccato… ☝️😌

Ep. 1️⃣3️⃣ – Così lontani, così vicini

Ep. 1️⃣4️⃣ – Senza nome

Ci vediamo giovedì su @RaiUno! 🙏🏻💙 pic.twitter.com/6v7kB4tPO1 — DOC Nelle Tue Mani 2 (@DocNelleTueMani) March 7, 2022

Doc – Nelle tue mani, trama e cast dei due episodi di stasera 10 marzo 2022 su Rai1

Il primo episodio di stasera, Così lontani, così vicini, vede la squadra di Doc alle prese con un difficile caso di un ragazzo sordocieco. Nel frattempo Cecilia (Alice Arcuri), che nelle ultime puntate si era avvicinata molto ad Andrea (Luca Argentero), avanza una proposta che mette il medico in seria difficoltà, scatenando la gelosia di Agnese (Sara Lazzaro) e Giulia (Matilde Gioli). Intanto Riccardo (Pierpaolo Spollon) scava a fondo nella vita del dottor Fanti e scopre un segreto che mette in crisi tutto ciò che aveva pensato fino ad ora. Gabriel (Alberto Boubakar Malanchino) sorprende Elisa (Simona Tabasco) con una dichiarazione improvvisa che manda la giovane in tilt poiché vittima di una scelta che non riesce e non ha il coraggio di prendere. Teresa (Elisa di Eusanio) invece affronta giornate difficili quando sua figlia è costretta al ricovero, tanto che inizia a perdere la voglia di costruire una nuova famiglia.

Nella seconda puntata di Doc – Nelle tue mani, dal titolo Senza nome, Giulia e sua madre arrivano alla finale resa dei conti. Proprio in quel momento il compagno della ragazza è però costretto al ricovero in ospedale per colpa di una sindrome inspiegabile. Intanto Andrea si prepara a riprendere il suo posto da primario, ma Cecilia scopre qualcosa che rischia di compromettere indissolubilmente la sua posizione. Intanto, il caso di un giovane paziente con una malattia senza nome spinge Riccardo al limite, tanto che mette in discussione la sua stessa vocazione per la medicina.