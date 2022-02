Anticipazioni di Doc – Nelle tue mani stasera 10 febbraio su Rai1: cosa succederà nelle puntate

Dopo la pausa per il Festival di Sanremo, torna in prima visione su Rai1 Doc – Nelle tue mani. Stasera 10 febbraio, alle 21,25 su Rai1, Luca Argentero riprenderà i panni di Andrea Fanti, il primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano. La fiction si ispira alla storia vera di Pierdante Piccioni, medico che ha perso la memoria ha seguito di un brutto incidente automobilistico. Nel cast anche Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri e Marco Rossetti. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Doc – Nelle tue mani, trama e cast delle puntate stasera 10 febbraio 2022 su Rai1

Il primo episodio di Doc – Nelle tue mani, intitolato Fare una scelta, vede Andrea (Luca Argentero) impegnato nel delicato caso di Silvia, sua ex specializzanda, che sin dall’inizio si rivela più complicato del previsto. Nel corso delle analisi infatti riemergono alcuni aspetti del passato di Enrico Sandri (Giovanni Scifoni), direttore del reparto di psichiatria e migliore amico del protagonista. Nel frattempo, l’avvocato Caruso continua le sue indagini sulla gestione della pandemia da parte dell’ospedale e si impegna con ogni suo mezzo per mettere Andrea in difficoltà con dei test mirati. Dal canto suo, anche Cecilia inizia a scoprire il segreto che la squadra cerca così disperatamente di celare. Giulia (Matilde Gioli) entra sempre più in confidenza con Damiano (Marco Rossetti) e riesce finalmente a sfogarsi in merito al difficile passato.

BRIVIDI.

No, non si tratta della canzone vincitrice del Festival di Sanremo, ma dell'effetto che ci fa rivedere questa scena… 😅

E voi cosa pensate sia successo? 🤔 🔍 🕵🏻‍♂️

A domani, con tutte (o quasi) le risposte che aspettavamo: #DOCNelleTueMani2 ci aspetta alle 21:25 su Rai1. pic.twitter.com/orSjDGf5wC — DOC Nelle Tue Mani 2 (@DocNelleTueMani) February 9, 2022

Con la seconda puntata di Doc – Nelle tue mani, dal titolo Cane blu, si torna indietro nel tempo durante la prima ondata della pandemia. Grazie ai flashback si scopre dunque il segreto del dottor Fanti e della sua squadra, compreso quello legato alla morte di Lorenzini che ha messo in crisi i rapporti tra Doc e sua figlia Carolina (Beatrice Grannò). Tutti i nodi verranno al pettine, tra cui anche gli inizi della relazione fra Elisa (Simona Tabasco) e Massimo (Lorenzo Frediani) e le ragioni che hanno scatenato le crisi di Gabriel (Alberto Boubakar Malanchino). Infine, grazie a Riccardo (Pierpaolo Spollon), trova finalmente spiegazione l’espressione “Cane blu”, che i protagonisti ripetono ogni volta che si trovano di fronte a un ostacolo difficile da superare.