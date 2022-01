Doc – Nelle tue mani 2 stasera su Rai1: trama e cast degli episodi

Nuovo appuntamento con la seconda stagione della fiction Doc – Nelle tue mani, tratta dalla storia vera di Pierdante Piccioni. Stasera 20 gennaio, alle 21,20 su Rai1, Luca Argentero torna nei panni del dottor Andrea Fanti. Al centro della narrazione ci sarà il Covid-19, con le ripercussioni sulla società, ma anche la speranza di un nuovo inizio una volta sconfitta la pandemia. Nel cast anche Matilde Gioli, Alice Arcuri e Marco Rossetti. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Doc – Nelle tue mani, trama e cast delle puntate di stasera 20 gennaio 2022 su Rai1

Il primo episodio, dal titolo Sfide, vede l’inchiesta di Caruso (Massimo Rigo) entrare nel vivo, mentre i segreti della pandemia iniziano a venire a galla. Intanto Andrea (Luca Argentero) si trova di fronte a una scelta difficile. Per riavere il posto da primario deve sostenere alcuni test ma, qualora dovesse fallire, rischia di dover dire per sempre addio alla medicina. Nel frattempo Carolina (Beatrice Grannò), figlia di Andrea, che durante l’emergenza ha legato molto con Riccardo (Pierpaolo Spollon), vorrebbe spingersi oltre il rapporto di amicizia, ma diversi dubbi la frenano. Gabriel (Alberto Boubakar Malanchino), dopo che Elisa (Simona Tabasco) si è allontanata da lui, sviluppa strani disagi mentre la donna inizia a frequentare un uomo dal passato oscuro.

Non sembra solo la Tedeschi ad essere contro la corsa al primariato di Fanti, ma anche il nuovo direttore finanziario non è così felice del ritorno di DOC… 🥼🩺

Di chi potrà fidarsi? 🤔

Cosa sta succedendo? 😖#DOCNelleTueMani2 ci aspetta giovedì alle 21:25 su @RaiUno! 🙏🏻 💙 pic.twitter.com/iYW3NS5rOZ — DOC Nelle Tue Mani 2 (@DocNelleTueMani) January 17, 2022

Nella seconda puntata di Doc – Nelle tue mani, Quello che sei, Andrea si occupa del caso di un giovane astro nascente del tennis. Durante le visite non riesce a non pensare alla sua volontà di ottenere il primariato, per la quale potrebbe essere costretto a rinunciare al titolo di “Doc” del reparto. Riccardo si avvicina molto ad Alba (Silvia Mazzieri) e Carolina, nel vederli assieme, scopre di provare per lui un sentimento molto più forte di quanto immaginava. I problemi di Gabriel diventano sempre più pressanti pertanto Enrico (Giovanni Scifoni) lo manda dalla psicologa dell’ospedale, Lucia Ferrari (Giusy Buscemi), ma l’uomo non si presenta all’appuntamento.

Doc – Nelle tue mani, il colpo di scena della prima puntata

Social ancora in fermento per il grande colpo di scena della prima puntata. La seconda stagione di Doc – Nelle tue mani ha infatti visto la morte del medico Lorenzo Lezzerini (Gianmarco Saurino). Si tratta del primo caso di un decesso per Covid-19 in televisione. «Era giusto ricordare tutti gli operatori sanitari che in questo paese non ci sono più», ha detto l’attore in un’intervista al Corriere della Sera. «Non dobbiamo dimenticare che loro erano lì e cadevano affinché noi potessimo sentirci abbastanza protetti. È successo e succede ancora». La prima puntata ha fatto incetta di ascolti, raggiungendo l’incredibile dato del 30,4 per cento share con oltre 7 milioni di telespettatori.