Anticipazioni Doc – Nelle tue mani 2 stasera su Rai1: la quinta puntata

Nuovo appuntamento con Andrea Fanti e le vicende del Policlinico Ambrosiano di Milano. Stasera 17 febbraio, alle 21,25 su Rai1, torna Doc – Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero che si ispira alla vera storia di Pierdante Piccioni. Nel cast anche Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti e Alice Arcuri. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay assieme alle puntate precedenti.

Doc – Nelle tue mani, trama e cast delle puntate stasera 17 febbraio 2022 su Rai1

Il primo episodio, dal titolo Streghe, si concentra su Andrea, intento a curare una madre imprigionata con l’accusa di aver tentato di uccidere sua figlia. Durante la permanenza della donna in ospedale, Doc scopre così tutti i pregiudizi che permeano l’animo di medici e infermieri e cerca un modo per combatterli. Nel frattempo però, l’inchiesta sugli eventi della pandemia pende sempre più su di lui e, assieme ad Agnese (Sara Lazzaro), cerca di trovare una soluzione all’intricata situazione. Damiano (Marco Rossetti) intanto scopre fatti compromettenti che coinvolgono l’intera squadra, ora di fronte a una difficile decisione. Gabriel (Alberto Boubakar Malanchino), intanto, è sul punto di partire, ma un tormento da cui non riesce a liberarsi lo frena.

Nella seconda puntata, Padri, cresce la frattura fra Andrea e la figlia Carolina (Beatrice Grannò), tanto da mettere in crisi persino la stima che Doc ha per sé stesso. È veramente all’altezza di quello che gli altri si aspettano da lui oppure è giunto il momento di gettare la spugna? Riccardo (Pierpaolo Spollon) riesce finalmente a organizzare una gita fuori porta con Alba (Silvia Mazzieri), ma la breve vacanza mostra subito risvolti inattesi. Intanto Damiano è costretto a rientrare a Roma per far uscire il padre da una spinosa situazione. Per farlo, trova aiuto nel direttore amministrativo dell’ospedale Caruso (Massimo Rigo) che, però, non ha intenzione di regalare nulla.