Stasera alle 21,25 su Rai 1 andranno in onda il terzo e quarto episodio della serie Doc – Nelle tue mani prodotta da Rai Fiction. Nei panni del protagonista, il medico Andrea Fanti, c’è Luca Argentero, al cui fianco recitano anche Matilde Gioli e Giammarco Saurino. La fiction racconta, pur prendendo le giuste distanze e godendo di alcune licenze televisive, la storia vera di Pierdante Piccioni, ex primario degli ospedali di Lodi e Codogno, che ha perso la memoria di 12 anni della sua vita a causa di un brutto incidente stradale.

Doc-Nelle tue mani: le anticipazioni degli episodi in onda stasera 1 luglio 2021 su Rai 1

Nel primo episodio in onda stasera, dal titolo Niente di personale, Andrea torna in reparto come aiutante dei tirocinanti che fino a qualche settimana prima erano suoi dipendenti. Mentre l’uomo cerca di riconquistare l’ex moglie, la collaborazione con Giulia Giordano (Matilde Gioli) sul caso di un giovane manager si rivelerà ostica e piena di sorprese.

Nel frattempo, l’uomo coinvolge l’intero reparto nella ricerca della password della sua casella di posta elettronica, che potrebbe aiutarlo a ricostruzione una parte del suo passato. Tale decisione si lega fortemente all’episodio successivo, dal titolo Una cosa buona che fa male, che porterà a galla una serie di eventi drammatici dall’alto tasso emotivo.

Luca Argentero, chi è il protagonista della fiction Doc – Nelle tue mani: carriera e vita privata

Luca Argentero, attore torinese, è fra i volti più noti del cinema italiano. Ha iniziato a farsi conoscere con la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello, dove si classificò al terzo posto. A seguito della fama ottenuta nel reality, ha lavorato anche come modello per il calendario maschile Max. Solo in seguito ha iniziato a lavora nel cinema e nello spettacolo ricoprendo diversi ruoli sia in tv che al cinema. Nel 2005 infatti ha esordito nella serie televisiva Carabinieri, mentre l’anno successivo è approdato al cinema con il film A casa nostra di Francesca Comencini, cui seguì Saturno contro di Ferzan Ozpetek. È stato anche conduttore dello show Le Iene nel 2011 e giurato di Amici al fianco di Maria De Filippi nel 2013-14. Per quanto riguarda invece la vita privata, è stato sposato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania dal 2009 al 2016. Attualmente è fidanzato con l’attrice Cristina Marino, conosciuta nel 2015 sul set di Vacanze ai Caraibi, e il 20 maggio 2020 è diventato padre di Nina Speranza. Lo scorso 5 giugno i due attori si sono sposati a Città della Pieve, in Umbria, dove i due risiedono da tempo.