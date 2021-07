Stasera alle 21.25 andranno in onda su Rai1 il quinto e il sesto episodio di Doc – Nelle tue mani, la fiction targata Rai con protagonista Luca Argentero (qui alcune curiosità su di lui). Divisa in sedici episodi è ispirata alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, colpito da amnesia dopo un grave incidente automobilistico. Il protagonista Andrea Fanti, infatti, proprio come il medico perde la memoria degli ultimi 12 anni. Alla base del trauma, tuttavia, non c’è un scontro in strada, ma l’aggressione da parte del padre di un ragazzo morto in sala operatoria.

Doc – Nelle tue mai, la trama degli episodi in onda questa sera, 8 luglio 2021

Nel primo episodio di giornata, dal titolo L’errore, l’attrice Tilde Ravelli (Valeria Fabrizi) si presenta in ospedale per degli accertamenti e chiede espressamente di essere visitata dal dottor Fanti, il quale l’ha già avuta in cura cinque anni prima, senza sapere che l’uomo si è ormai ritirato. Giulia Giordano (Matilde Gioli), dottoressa e collega di Andrea, cerca così di convincerlo a tornare in campo per curare la donna.

Il secondo episodio in onda stasera, Come eravamo, ha inizio a Milano dieci anni prima degli eventi narrati nella serie e vede il dottor Fanti, felicemente sposato con la moglie Agnese, in lotta con il collega Marco per il ruolo da primario. Quando la donna però è costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico, l’attenzione di Andrea si sposta sui figli, nel tentativo di tenerli all’oscuro della difficile situazione che la madre deve affrontare. Un viaggio in Francia però ha conseguenze improvvise e drammatiche.

Nel cast, accanto a Luca Argentero e Matilde Gioli, recitano anche Lorenzo Lazzarini, Sara Lazzaro, Simona Tabasco e Raffaele Esposito.

Matilde Gioli, chi è l’attrice che recita in Doc – Nelle tue mani in onda stasera 8 luglio 2021 su Rai1

Nella fiction, al fianco di Luca Argentero, c’è Matilde Gioli, la quale veste i panni della dottoressa Giulia Giordano, collega e grande amica del protagonista. La donna, all’anagrafe Matilde Lojacono, è nata a Milano il 2 settembre 1989 da padre pugliese e mamma toscana, della quale ha deciso di ereditare il cognome per la propria carriera artistica.

Diplomatasi al Liceo classico Cesare Beccaria del capoluogo lombardo, si è laureata in Filosofia presso l’Università statale di Milano. La fama è giunta dopo aver recitato nella pellicola Il capitale umano di Paolo Virzì. Il film, che ha segnato anche il suo esordio davanti alla macchina da presa, le ha consentito di vincere numerosi premi, tra cui il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’argento 2014 (insignito ai migliori esordienti) e il Premio Alida Valli come Migliore attrice protagonista durante il Bari International Film Festival.

Nel 2014 ha poi esordito sul piccolo schermo, recitando in un episodio della serie Gomorra, prima di passare nuovamente al cinema con Solo per il weekend (presentato in anteprima al Montreal World Film Festival), Belli di papà e Un posto sicuro. Nel 2018 invece ha recitato nei panni di Olimpia, l’ancella della regina nella commedia Moschettieri del Re – La penultima missione con Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Valerio Mastandrea.

Per quanto riguarda la vita privata, l’attrice in passato è stata legata prima al collega Francesco Scianna e poi a un ragazzo di nome Matteo, impegnato nel settore finanziario. Al momento parrebbe essere single, anche se è sempre stata riservata riguardo alla sua vita privata. Il suo profilo Instragam, matildegioli, vanta 364mila follower, sono 136mila coloro che la seguono su Facebook.