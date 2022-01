Doc – Nelle tue mani, anticipazioni della seconda stagione in onda da giovedì 13 gennaio

Da giovedì 13 gennaio 2022 e per otto settimane, andranno in onda gli episodi della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, il medical drama liberamente ispirato alla reale vicenda di Pierdante Piccioni (il dottor Fanti nella serie): qui alcune anticipazioni su come evolverà la storia del medico che, dopo aver cancellato dalla memoria 12 anni di vita, ha dovuto ricominciare tutto da capo.

Anticipazioni della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani

Nelle nuove puntate l’obiettivo di Andrea Fanti sarà quello di tornare ad essere primario dell’ospedale e difendere la sua squadra per dedicarsi alla cura e alla guarigione dei suoi pazienti. Il tutto sullo sfondo di un’emergenza pandemica le cui conseguenze travolgeranno anche la sua struttura.

La sfida di Doc e dei suoi colleghi sarà dunque quella di tornare alla normalità senza isolarsi e senza perdere la fiducia e il contatto con gli altri pur nelle difficoltà vissute da ciascuno.

Anticipazioni della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani: i primi due episodi

Nel primo episodio, intitolato Una vita nuova, Febbraio 2020, Fanti appare determinato a tenere insieme il suo team che sta andando in pezzi: Giulia, un tempo amata assistente, si trasferirà a Genova, Lorenzo forse lascerà la medicina, Gabriel vuole partire per l’Etiopia, Elisa non sembra più interessata al reparto e Carolina, in procinto di laurearsi, pare non volerne più sapere nulla di Medicina Interna. Ma un nuovo virus in arrivo dalla Cina sconvolge i piani di tutti e farà rivivere ai telespettatori alcuni dei momenti più drammatici della pandemia ancora in corso.

Il secondo episodio, dal titolo La guerra è finita, è invece ambientato dopo l’emergenza sanitaria. Le vite di tutti sono state stravolte e il dottor Fanti sembra voler lasciare il suo incarico rifiutandosi anche di occuparsi del caso dell’infermiere Giacomo.

Nel frattempo, in ospedale arrivano un nuovo internista, Damiano Cesconi, una nuova infettivologa, Cecilia Tedeschi, e un nuovo primario, che pare pronto a smantellare il reparto dall’interno. Intanto, nella struttura si inizia ad indagare sulle responsabilità dei problemi registrati durante i mesi della pandemia e Agnese sembra essere in guai seri. Per proteggere lei e i suoi colleghi, Doc sarà dunque chiamato a prendere una scelta inaspettata e coraggiosa.