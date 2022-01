Doc – Nelle tue mani 2 stasera su Rai1: dove eravamo rimasti, trama, cast e novità della serie

Nuove avventure per il dottor Andrea Fanti. Stasera 13 gennaio, alle 21,20 su Rai1, Luca Argentero torna in corsia per la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. Un medical drama che porta l’attenzione anche sulla pandemia da Covid-19, cercando di raccontare con realismo e profondità la vita che potrebbe attenderci dopo il virus. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Doc – Nelle tue mani, dove eravamo rimasti alla fine della prima stagione

Al centro della storia di Doc – Nelle tue mani c’è Andrea Fanti, ex primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano. Un colpo di pistola gli ha portato via dodici anni di ricordi. La serie si ispira alla storia vera di Pierdante Piccioni, ex primario degli ospedali Lodi e Codogno, che perse la memoria in seguito a un incidente stradale. Nel corso della prima stagione della fiction, Andrea ha man mano riscoperto la bellezza del suo lavoro in corsia, unendo l’empatia con i pazienti alla professionalità.

È arrivato il momento di tornare ad occuparci delle persone a cui teniamo.

Il reparto di medicina generale sembra essere sotto tiro… 🙏🏻 💙

A proposito, avete notato LO special guest di questo nuovo promo? 👨🏻 👀 🤫

Giovedì, 21:25 @RaiUno. Non mancate!#DOCNelleTueMani2 #DOC2 pic.twitter.com/6HLN2itWfv — DOC Nelle Tue Mani 2 (@DocNelleTueMani) January 8, 2022

Non più un primario, ma un semplice aiutante degli specializzandi in medicina, ha saputo trarre il meglio dalla sua condizione. Nella vita privata, invece, Andrea si è diviso fra due donne. La prima è Agnese (Sara Lazzaro), l’ex moglie da cui non ricordava di aver divorziato e che continua ad amare. La seconda è Giulia (Matilde Gioli), assistente con cui ha improvvisamente scoperto di avere una relazione, ma di cui non ricorda nulla. La seconda stagione, in onda da stasera, riporta il medico al centro dell’attenzione, pronto ad affrontare una sfida ancora più difficile. Dopo essere stati in prima linea nella guerra contro il Covid, Andrea e i suoi colleghi cercheranno di riportare la speranza nelle famiglie annientate della pandemia, nella difficile ricerca di tornare alla normalità.

Nel cast anche Gianmarco Saurino, Simona Tabasco e Raffaele Esposito. New entry della seconda stagione sono Giusy Buscemi, Marco Rossetti, Alice Arcuri, Gaetano Bruno, Massimo Rigo e Lorenzo Frediani.

Doc – Nelle tue mani, trama e cast dei nuovi episodi stasera 13 gennaio 2022 su Rai1

Il primo episodio della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, dal titolo Una vita nuova, inizia nel febbraio 2020. Andrea Fanti (Luca Argentero) è determinato a tenere insieme una squadra sul punto di sfaldarsi per sempre. Giulia (Matilde Gioli) è pronta a trasferirsi a Genova, Lorenzo (Gianmarco Saurino) invece è intenzionato a lasciare definitivamente la medicina. Gabriel (Alberto Boubakar Malanchino) è in partenza per l’Etiopia ed Elisa (Simona Tabasco) sembra aver perso la passione per il lavoro. Persino Carolina (Beatrice Grannò), figlia di Andrea sul punto di conseguire la laurea in Medicina, è intenzionata a prendere una strada diversa. Un nuovo virus dalla Cina però sconvolge i piani di tutti.

All’inizio della seconda puntata, La guerra è finita, la pandemia è ormai alle spalle, ma i suoi strascichi continuano a essere tangibili nella vita di tutti. Andrea sembra aver perso la sua consueta verve ed è ora intenzionato ad abbandonare tutto. Si rifiuta persino di risolvere il difficile caso dell’infermiere Giacomo (Giacomo Poretti). L’ospedale è però pronto ad accogliere due nuovi arrivi. Si tratta di un nuovo internista, Damiano Cesconi (Marco Rossetti), e un’infettivologa, Cecilia Tedeschi (Alice Arcuri), oltre a un nuovo primario, deciso a smantellare il reparto dell’interno. A complicare la situazione, un’inchiesta sulle responsabilità dell’ospedale nei mesi della pandemia getta Agnese in una bufera. Andrea e i suoi nascondono infatti un segreto su quanto successo in quel periodo buio e, per proteggersi, devono prendere una scelta coraggiosa.