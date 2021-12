Il 2021 è stato per la scienza un anno pieno di novità e scoperte, alcune delle quali davvero singolari. Molti studi hanno riguardato il Dna, tra cui quello del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia che è riuscito a trovarne traccia nella sporcizia delle caverne del New Mexico. Proprio in termini di genoma umano si inserisce un nuovo studio congiunto di Regno Unito, Danimarca e Argentina su otto mummie del Sud America. Alcuni scienziati hanno infatti isolato campioni di DNA nella “colla” che i pidocchi producono per attaccare le loro uova ai capelli.

LEGGI ANCHE: La mummia trovata in Perù con mani e piedi legati

La sostanza dei pidocchi contiene lo stesso DNA presente nei denti

Lo studio, disponibile sulla rivista Molecular Biology and Evolution, ha preso in analisi otto mummie appartenenti a una popolazione migrata dell’Amazzonia nordoccidentale e giunta nelle Ande dell’Argentina circa 2000 anni fa. È la prima volta che gli scienziati trovano un collegamento fra la sostanza prodotta dai pidocchi e il codice genetico umano. «Usando solo una manciata di lendini (uova dei pidocchi, ndr) preveniamo il campionamento distruttivo di ossa e denti che deteriorandosi portano alla perdita di esemplari antichi unici», ha spiegato al Guardian la dottoressa Alejandra Perotti dell’università di Reading. «Inoltre ci risparmia conflitti con le popolazioni indigene contrarie allo studio sulle mummie dei loro antenati».

«Questi campioni rappresentano una testimonianza diretta e ben conservata del genoma umano senza fasi intermediarie», ha dichiarato al Guardian Mikkel Pedersen dell’università di Copenaghen. «Questa speciale colla è in grado infatti di preservare il codice genetico da ogni danno chimico». Gli esperti hanno evidenziato come la sostanza di questi parassiti contenga la stessa quantità di Dna presente nei denti e persino il doppio di quella riscontrabile nel cranio. L’analisi ha consentito anche di fare luce sul sesso degli individui, mentre la posizione delle lendini sui capelli ha rivelato un sensibile abbassamento della temperatura corporea in punto di morte.

I pidocchi potrebbero trasmettere malattie virali all’uomo

L’obiettivo degli scienziati è ora quello di approfondire la tecnica tramite l’analisi di più campioni provenienti da mummie e scheletri di varie popolazioni ed epoche storiche. I musei di tutto il mondo infatti offrono un vasto archivio di parassiti, il quale potrebbe celare ancora molti segreti. Il Dna presente nella loro colla potrebbe risultare fondamentale per ottenere maggiori informazioni sui popoli precolombiani. «Sappiamo molto sull’Europa e sull’Asia orientale, ma l’America è ancora lacunosa in termini genomici», ha concluso Pedersen.

Intanto la scoperta potrebbe portare nuovi sviluppi in campo sanitario. È probabile infatti che i pidocchi siano in grado di trasmettere malattie virali, tra cui il polimavirus delle cellule di Merkel. «Abbiamo trovato tracce di questo virus nei campioni, quindi la scoperta apre alla possibilità che i parassiti possano esserne vettori», ha concluso Pedersen. Scoperto per la prima volta nel 2008, questo polimavirus può entrare nel corpo umano e in rari casi portare allo sviluppo di un cancro della pelle.

LEGGI ANCHE: I segreti della mummia del faraone Amenhotep I