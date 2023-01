DNA – Decisamente non adatti stasera su Tv8: trama, cast e curiosità

Serata di risate su Tv8. Stasera 5 gennaio alle 21.30 arriva DNA – Decisamente non adatti, film del 2020 di e con Lillo e Greg. La coppia di comici veste i panni di due amici ed ex compagni di scuola che si ritrovano dopo anni. Entrambi infelici per gli sviluppi della propria vita, decidono di cambiare il loro codice genetico grazie a un esperimento scientifico. Qualcosa però non va per il verso giusto. Nel cast anche Anna Foglietta e Stefano de Sando. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale di Tv8.

DNA – Decisamente non adatti, trama e cast del film stasera 5 gennaio 2023 su Tv8

La trama del film di stasera 5 gennaio si concentra su Nando detto Buldog (Lillo) ed Ezechiele (Greg), due amici ed ex compagni di classe alle elementari. Finite le scuole, dove non avevano sempre avuto un ottimo rapporto, si ritrovano dopo 30 anni e scoprono di essere ancora molto diversi ma condividere un aspetto particolare della vita, l’insoddisfazione. Il primo è leader di una gang di delinquenti che lavora in nero per una catena di fast food, dove esercita pressioni sui dipendenti e sui proprietari. Il secondo è un insegnante di biologia all’università, ma non gode del rispetto né degli studenti né dei colleghi. Quando si rivedono, sperando di dare una scossa alle loro esistenze decidono di tentare un esperimento molto pericoloso.

Ezechiele ha appena portato a termine con successo un esperimento sul DNA ricombinante tra una cavia da laboratorio e un uccellino. Convinto di poter avere lo stesso effetto sull’uomo, accetta di tentarlo assieme a Nando. Contro ogni pronostico, il risultato è eccellente tanto che l’uno riceve carattere e carisma dell’altro. Ezechiele sfrutta la determinazione di Nando per farsi rispettare in università, mentre Nando, incapace di proseguire il suo lavoro da duro, abbandona il crimine e conosce una ragazza di cui si innamora. L’idillio non dura però a lungo dato che entrambi si rendono conto di non essere adatti alla nuova vita.

DNA – Decisamente non adatti, qualche curiosità sul film stasera 5 gennaio 2023 su Tv8

Il film in onda stasera su Tv8 rappresenta l’esordio alla regia per Lillo e Greg. Come attori avevano invece debuttato già nel ’99 con Bagnomaria di Giorgio Panariello. Sono tornati dietro la cinepresa nel 2022 con il film Gli idoli delle donne, nel cui cast compaiono Ilaria Spada, Francesco Arca e Corrado Guzzanti. Tornando a DNA – Decisamente non adatti, accanto ai due comici recita anche Anna Foglietta. L’attrice si divide sullo schermo in tre ruoli differenti. Veste i panni di Renata, la moglie di Ezechiele, della prostituta Jennifer e della libraia Elena, di cui Nando si innamora dopo l’esperimento. Inizialmente previsto per il cinema, uscì direttamente in streaming per colpa della pandemia da Covid-19.