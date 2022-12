Dl Rave, Berrino attacca la sinistra: «Vi siete chiesti perché lì non c’è il Pos?»

«Come mai voi che spesso ci avete attaccato come coloro che favoriscono l’evasione non vi siete chiesti come mai all’interno dei rave non c’è il Pos?». Il senatore di Fratelli d’Italia Giovanni Berrino attacca l’opposizione e i partiti del centrosinistra, rei di essere contro il Dl Rave. Un intervento lungo e complesso in cui il politico accusa chi attacca il governo ma parla anche di ciò che FdI vuole fare con i giovani. «Vogliamo respingere con forza un modello di gioventù assolutamente sbagliato», spiega Berrino, alzando il tono della voce e ricevendo anche diversi applausi.

Il senatore, durante il dibattito sul Dl Rave, dichiara: «Siamo stati accusati dall’opposizione di voler approvare un decreto ad hoc contro i così detti rave, come se il nostro Governo, in piena crisi energetica e con la guerra alle porte dell’Europa, non avesse cose più urgenti a cui pensare. La nostra volontà era, ed è, non permettere che in Italia esistano zone franche dove la legalità è sospesa. Vogliamo tutelare, da una parte, quelle migliaia di imprenditori che per organizzare un evento devono ovviare ad una serie infinita di doveri e norme, quando chi organizza rave non deve badare alla minima regola di sicurezza, igienica e fiscale». Poi l’affondo: «Infatti vorrei chiedere ai sostenitori dei Pos della sinistra come facciano a non chiedersi come mai durante quelle feste non sia possibile effettuare pagamenti elettronici, ma dall’altra vogliamo anche respingere con forza un modello di gioventù assolutamente sbagliato».

Non è finita, perché parlando dei rave il senatore Berrino insiste: «Come mai voi che siete ossessionati dal Pos non vi siete chiesti come mai migliaia di persone mangiano, si divertono, ballano, bevono, si drogano, senza poter utilizzare il pagamento elettronico?». Sui giovani, infine, Giovanni Berrino chiude parlando di quanto diversamente dal passato bisognerà agire: «Per tutti gli scorsi 10 anni non è stato fatto nulla in questo senso, e per i giovani in generale, ma il nostro governo è diverso, noi ci impegneremo a costruire una nazione dove nessuno si senta ai margini e nel segno della legalità daremo ai nostri ragazzi luoghi di aggregazione sani».