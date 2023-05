Dl Assunzioni, gli appetiti frustrati di Lollobrigida

Assunzioni sì, ma con calma. Perché prima bisogna sciogliere i nodi nella maggioranza, che quando si tratta di confrontarsi sui provvedimenti è sempre al limite della spaccatura. Altro che clima di concordia nazionale dopo l’alluvione in Emilia-Romagna, che peraltro sta già andando in frantumi sulla nomina del commissario dopo il veto della Lega sul nome di Stefano Bonaccini. Anche in parlamento non si va esattamente d’amore e d’accordo nel centrodestra, che finisce per frenare i provvedimenti più di quanto non facciano le opposizioni.

Slittamento e rischio di ricorrere all’ennesimo voto di fiducia

Alla Camera, infatti, non sono iniziate ancora le votazioni il decreto che prevede di rinforzare gli organici di vari organismi della Pubblica amministrazione, ribattezzato dl Assunzioni. Il testo è stato bloccato nelle commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro, in attesa di trovare gli accordi politici sui vari emendamenti presentati. La previsione era quella di avviare l’esame delle proposte nella settimana in corso, già nella giornata di martedì 23 maggio. Il fatto certo è che è stato disposto uno slittamento: il voto in commissione è calendarizzato, salvo ulteriori imprevisti, per lunedì 29. L’approdo nell’aula di Montecitorio viene dunque posticipato al 5 giugno, avvicinandosi abbastanza alla scadenza del decreto, entrato in vigore il 22 aprile. La conseguenza potrebbe essere il ricorso all’ennesimo voto di fiducia, benché la maggioranza voglia evitarlo.

Le risorse sono esigue: Giorgetti valuta i singoli testi

La motivazione ufficiale del ritardo è l’attesa dei pareri del governo, chiamato a esprimersi su ogni emendamento. Una procedura certamente tecnica, ma che attiene soprattutto a delle valutazioni politiche: l’esecutivo deve decidere quali misure sostenere da un punto di vista economico. È sempre più frequente, infatti, che le risorse per gli interventi richiesti dai parlamentari siano molto esigue. Così il ministero dell’Economia, guidato da Giancarlo Giorgetti, è chiamato a valutare con estrema attenzione i singoli testi. E che il provvedimento fosse conteso era chiaro fin dalla presentazione delle stesse proposte emendative: erano più quelli depositati dalle forze di maggioranza che quelli dalle opposizioni. Successivamente c’è stata una riduzione con i cosiddetti emendamenti segnalati, ossia quelli che ogni gruppo chiede di mettere effettivamente in votazione. Comunque un segnale significativo sui forti appetiti da parte dei deputati rispetto alla volontà di mettere mani alle norme.

Fratelli d’Italia punta ad azzerare Crea e Ismea

In ballo ci sono degli interventi attesi in particolare da alcuni ministeri. Molto interessato all’iter è infatti il dicastero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare di Francesco Lollobrigida: un emendamento del deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì punta ad azzerare i vertici di Crea e Ismea, organi che riguardano l’attività creditizia e la ricerca del settore agricolo. Con il cambio di governance previsto dalla proposta del parlamentare, infatti, si potrebbe provvedere alla sostituzione dei vertici degli enti controllati dal Masaf di Lollobrigida. Insomma, l’applicazione del “metodo Inps”.

Acque del Sud spa, un’altra società pubblica per distribuire incarichi

Ma c’è un’altra proposta che fa molto gola, sempre firmata da Urzì. In questo caso l’obiettivo è di creare l’ennesima società pubblica per distribuire incarichi nel consiglio di amministrazione. È il caso della “Acque del Sud spa”, che secondo Fdi dovrebbe sostituire l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (Eipli), che seppure in liquidazione attualmente provvede alla gestione del sistema idrico tra le Regioni Puglia e Basilicata e della Provincia di Avellino. Stando a quanto previsto dall’emendamento, il presidente della società e altri due componenti del cda dovrebbero essere nominati dal ministero, che nei fatti avrebbe il controllo dell’organismo. Ma, come già raccontato da Tag43, un altro emendamento al decreto Assunzioni vede come spettatore interessato l’ex candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti. La sua Gazzetta amministrativa può beneficiare di un finanziamento di 3 milioni in totale. Prima, però, bisogna capire chi la spunta nel braccio di ferro nella maggioranza.