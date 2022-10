Dl Aiuti ter e norme sblocca mutui under 35: maxi emendamento del governo

Appuntamento a venerdì 28 ottobre alle 14 per il maxi emendamento sul Dl Aiuti ter e per i mutui under 35. Infatti, il Governo Meloni deve mettere mano al taglio delle accise prima della scadenza del 18 novembre, ma sul tavolo c’è anche la questione dei giovani in cerca di casa.

Dl Aiuti ter e norme sblocca mutui under 35, come funziona

La novità riguarda anche le coppie giovani che vogliono comprare casa, ma che per ora non possono accedere al mutuo bancario per via delle garanzie ridotte. La novità prevederebbe che i giovani possano continuare a usufruire dei tassi di interesse agevolati per i mutui fino a 35 anni.

I giovani hanno tempo fino al 31 dicembre 2022 per poter fare domanda e accedere al mutuo. Oltre a questo, è importante avere a disposizione tutti gli altri requisiti richiesti, ovvero essere una coppia under 35 e avere l’esigenza di un appartamento dove vivere insieme. In più, non si devono avere a disposizione altri immobili dove poter abitare e ci sarebbero anche le agevolazioni in caso di presenza di figli minori.

Gli altri obiettivi in agenda

«La priorità per il futuro sarà un sistema pensionistico che garantisca anche le giovani generazioni e chi percepirà l’assegno solo in base al regime contributivo» spiega la Meloni sulle pensioni. La presidente del Consiglio ha ben chiari gli altri obiettivi del Governo. Se da un lato si vogliono aiutare i giovani a comprare casa, dall’altro non ci sono sconti sul reddito di cittadinanza: «per chi è in grado di lavorare, la soluzione non può essere il reddito di cittadinanza, ma il lavoro, la formazione e l’accompagnamento al lavoro» continua.

Le imprese, invece, devono essere accompagnate «verso la transizione verde senza consegnarci a nuove dipendenze strategiche e rispettando il principio di neutralità tecnologica» conclude. In più, il Governo premierà gli enti locali e le aziende che aiuteranno le madri lavoratrici.