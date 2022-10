Dl Aiuti, stop ai bonus da 200 e 150 euro: il ministero chiede di non liquidarli

I bonus da 200 e 150 euro previsti dal Dl Aiuti e indirizzati a varie categorie di professionisti potrebbero non essere erogati. Il ministero del Lavoro ha indirizzato una lettera a 17 enti previdenziali privati e privatizzati di varie categorie per chiedere la sospensione della liquidazione. L’obiettivo sarebbe quello di effettuare un attento monitoraggio della spesa prevista. Ciò che non è certo, però, è cosa accadrà a quegli enti che hanno già effettuato migliaia di bonifici dallo scorso 26 settembre, primo giorni in cui sono state ricevute le domande da ogni parte d’Italia.

Lettera a 17 enti: «Non procedete alla liquidazione»

La lettera firmata dal direttore generale delle Politiche previdenziali e assicurative, Angelo Marano, ha una raccomandazione precisa: «Non procedere alla liquidazione». Il riferimento è al bonus cosiddetto anti-inflazione previsto dal Dl Aiuti, da 200 o 150 euro. Nel mirino della lettera ci sono 17 enti previdenziali e all’interno del documento si legge che «il compito di monitorare il limite di spesa, tramite comunicazioni con cadenza settimanale al ministero in merito ai risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento, in modo tale che, ove si profili il verificarsi di scostamenti rispetto al limite di spesa, si possa rendere immediata comunicazione sulle risorse residue affinché non siano adottati altri provvedimenti concessori».

Nel mirino anche il bonus da 150 euro, decreto «non ancora convertito in legge»

Il problema è relativo, quindi, al controllo dei fondi. Nel documento si legge: «Le comunicazioni finora pervenute a questa direzione saranno inoltrate alla competente direzione generale degli Ammortizzatori sociali, alla quale dovranno altresì essere indirizzate le successive analoghe richieste da parte degli Enti interessati». Quindi niente «liquidazione delle indennità». Si attendono ulteriori comunicazioni e intanto il riferimento ai bonus vale anche per quello da 150 euro, con il ministero a specificare che è fissato da un decreto «non ancora convertito in legge».