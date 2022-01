Djokovic entra nel tabellone degli Australian Open, ma resta a rischio espulsione

Come riporta la stampa locale, il governo australiano intende portare avanti la sua linea d’azione procedendo all’espulsione di Novak Djokovic per non creare un pericoloso precedente. L’ultima parola spetta ad Alex Hawke, ministro dell’Immigrazione, la cui decisione dovrebbe essere annunciata nelle prossime ore. Lo ha “anticipato” il premier Scott Morrison in conferenza stampa, spiegando che «la posizione non è cambiata».

Djokovic, a Melbourne dovrebbe sfidare Kecmanovic

Vista l’incertezza sul visto, nel frattempo il nome del tennista serbo è stato inserito nel tabellone degli Australian Open: Novak Djokovic, prima testa di serie del seeding, sfiderà il connazionale Miomir Kecmanovic al primo turno. In attesa di sapere se sarà espulso dal Paese, il numero uno della classifica Atp, dopo aver finalmente lasciato il Park Hotel a seguito della vittoria in appello, continua ad allenarsi al Melbourne Park. Secondo il giornale The Age, il team di legali del serbo sarebbe pronto a presentare un ulteriore ricorso, qualora la decisione di Hawke comportasse l’espulsione di Djokovic dall’Australia.

Djokovic, cosa rischia il tennista serbo e perché

A livello giudiziario, la situazione più grave per Djokovic è quella di una possibile falsa dichiarazione alle autorità al momento dell’ingresso: fornire informazioni fuorvianti alla corte, per l’Australia Crime’s Act, è un reato punito con una sanzione che va dalla multa fino a cinque anni di carcere. In caso di cancellazione del visto, per il tennista potrebbe anche arrivare il divieto di ingresso per 3 anni nel Paese. Lo stesso periodo di squalifica che Djokovic rischia dal punto di vista sportivo. Prima che il caso esplodesse, l’Atp aveva reso noto: «Qualora un giocatore venisse scoperto a falsificare il risultato di un tampone, è prevista una squalifica di tre anni». In tutto questo, Djokovic ha ammesso di aver violato la quarantena in Serbia, «con un errore di giudizio», incontrando da positivo a Belgrado un cronista de L’Equipe per un’intervista: «Non volevo deludere il giornalista, ma mi sono assicurato di mantenere il distanziamento sociale e di indossare una mascherina, tranne quando mi hanno fotografato». Tutto questo mentre in Spagna si indaga sulla presenza di Djokovic a Marbella prima della partenza per l’Australia: nel periodo in cui il fuoriclasse di è allenato in territorio iberico, era infatti vietato l’ingresso ai turisti stranieri non vaccinati. Djokovic, ovviamente, era uno di questi.

Djokovic, il no comment di Tiley e il parere degli australiani

La situazione è ovviamente spinosa: il direttore degli Australian Open, Craig Tiley, si è rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti su Novak Djokovic, arrivate dopo il sorteggio. In tutto questo, un sondaggio aggregato NewsCorp ha raccolto i pareri di oltre 60 mila utenti su siti di informazione australiani. Alla domanda “Il governo federale dovrebbe espellere nuovamente Novak Djokovic?”, l’83 per cento degli intervistati ha risposto “sì”.