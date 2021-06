Djokovic-Nadal, la semifinale del Roland Garros: dove vederla

Si giocheranno oggi le semifinali del Roland Garros, il secondo Slam dell’anno. Si inizia alle 14.50, con il primo incontro tra Alex Zverev e Stefanos Tsitsipas. A seguire, non prima delle 17.30, una finale anticipata: Novak Djokovic contro Rafa Nadal, numero uno contro numero tre al mondo, capitolo 58 di una saga lunghissima.

Il serbo sarà anche il leader della classifica mondiale, ma sulla terra rossa il dominatore assoluto è lo spagnolo. Che, di fatto, ha reso Parigi casa sua: qui ha vinto 13 volte, e nessuno nella storia del tennis ha trionfato tanto in un singolo Slam. Sue le edizioni dal 2005 al 2008, poi quelle dal 2010 al 2014, e infine nuovo filone – ancora in corso – dal 2017 a oggi. Vincesse anche questa volta, diventerebbe il tennista con più Slam vinti, 21, superando di uno Roger Federer (ma in assoluto è Margaret Smith Court ad aver vinto più Major, 24, seguita a 23 da Serena Williams).

Djokovic-Nadal, i precedenti

Djokovic da quel punto di vista è invece “fermo” (si fa per dire) a 18, e a Parigi ha vinto solamente nel 2016, superando in finale Andy Murray. Per arrivare all’ultimo atto ha dovuto eliminare due italiani, Lorenzo Musetti agli ottavi (battuto in cinque set) e Matteo Berrettini ai quarti, in quattro frazioni.

Nadal è anche in vantaggio negli scontri diretti sulla terra rossa. Nelle ultime cinque sfide giocate su questa superficie ha sempre vinto il maiorchino, le ultime due nella finale di Roma dello scorso 16 maggio e nell’ultimo atto proprio del Roland Garros del 2020. Risale invece al 2016, sempre a Roma ma ai quarti di finale, l’ultimo successo di Djokovic su terra. Negli incontri giocati nei tornei del Grande Slam ha vinto di più Nadal, 10-6. Nonostante tutto, però, il serbo è in vantaggio negli scontri diretti per 29-28.

Djokovic-Nadal, dove vederla

Come tutte le gare del torneo francese, la semifinale sarà trasmessa in Italia da Eurosport. Si potrà quindi vedere o al canale 210 di Sky, o sull’app di Dazn.