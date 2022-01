Novak Djokovic «non è prigioniero in Australia, ma al contrario è libero di lasciare il Paese quando lo desidera e la polizia di frontiera farà di tutto per agevolare la sua partenza». Lo ha detto all’emittente nazionale Abc la ministra degli Interni, Karen Andrews, respingendo le accuse rivolte dalla famiglia del tennista serbo numero uno al mondo al governo. Secondo la legge australiana, molto rigorosa in termini di politiche di immigrazione, chi viene trovato con visto irregolare rischia di non poter fare più ingresso sul territorio australiano per tre anni. Di sicuro, il respingimento di Djokovic alla frontiera dovuto a irregolarità sulle regole anti-Covid per l’ingresso in Australia, è diventato ormai un caso diplomatico. Tutto questo mentre i suoi avvocati hanno svelato il motivo dell’esenzione: il campione serbo ha avuto il Covid (per la seconda volta) a dicembre.

Djokovic, adesso è in isolamento

Com’è noto, Djokovic è arrivato da a Melbourne per disputare gli Australian Open: atleta no vax, aveva ottenuto un’esenzione medica per evitare il vaccino, obbligatorio per il primo Slam della stagione. Qualcosa però è andato storto: a causa di alcuni problemi con il visto, il campione serbo è stato bloccato e raggiunto da un provvedimento di espulsione. I suoi legali hanno fatto ricorso: Nole dovrà rimanere a Melbourne almeno fino a lunedì, quando un’udienza in tribunale deciderà sul suo ricorso contro l’espulsione e intanto resterà in isolamento in una struttura per “irregolari”. Ma, come sottolineato dalla ministra Andrews che ha smentito l’entourage, il serbo non è in stato detentivo.

Djokovic, le accuse della famiglia

Secondo il resoconto della famiglia, Djokovic ha trascorso la notte tra il 5 e il 6 gennaio in isolamento in una stanza dell’aeroporto di Melbourne, senza possibilità di comunicare con nessuno. «Noi serbi siamo un popolo europeo orgoglioso. Nella storia non abbiamo mai attaccato nessuno, ci siamo solo difesi. È questo che sta facendo Novak con il suo comportamento», ha detto il padre Srdjan. «Gesù è stato crocifisso… Ma vive ancora tra noi. Stanno cercando di crocifiggere Nole e di farlo inginocchiare», ha aggiunto, con un paragone decisamente azzardato. «È stato trattato come un criminale. Lo hanno portato in un hotel per migranti, sporco. Senza i suoi effetti personali. Gli hanno detto che glieli avrebbero restituiti prima del ritorno in Europa», ha dichiarato il fratello Djordje.

Djokovic, le reazioni del mondo del tennis

L’affaire-Djokovic è diplomatico ma, com’è normale, anche sportivo. Il collega Rafa Nadal, che insieme a lui e a Roger Federer negli ultimi anni ha scritto la storia del tennis, ha dichiarato: «Con il vaccino, qui puoi giocare. Ognuno è libero di scegliere, ma ci sono conseguenze». Così un altro big ma del passato, Boris Becker: «Sta commettendo un grosso errore nel non farsi vaccinare. Minaccia ciò che resta della sua carriera e la possibilità di affermarsi come il più grande giocatore di tutti i tempi. La sua testardaggine può diventare un punto debole». A esprimere solidarietà a Djokovic è Nick Kyrgios, che tra l’altro è australiano: «Il modo in cui stiamo gestendo la situazione di Novak è brutto, davvero brutto. I meme, i titoli di giornale e tutto il resto: è uno dei nostri più grandi campioni, ma alla fine è umano. Bisogna fare meglio». Così l’americano John Isner su Twitter: «Non c’è giustificazione per il trattamento che sta ricevendo. Ha seguito le regole, gli è stato permesso di entrare in Australia e ora è detenuto contro la sua stessa volontà. È vergogna».