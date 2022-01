Australian closed

Game, set, match. Si conclude con una sconfitta la partita di Novak Djokovic sull’ingresso in Australia senza vaccino. La Corte Federale ha infatti deciso all’unanimità per la cancellazione del suo visto e, di conseguenza, per la sua espulsione dal Paese. Confermando, di fatto, quanto stabilito venerdì dal ministro dell’immigrazione Alex Hawke. Il numero uno del ranking Atp dovrà ora rimanere in stato di fermo a Melbourne fino alla sua espulsione e, ovviamente, non potrà difendere il titolo vinto un anno nel primo Slam della stagione. «Rispetto la sentenza. Sono deluso, ma lascerò l’Australia», ha commentato a caldo Nole.

Djokovic espulso, fine della telenovela

Si conclude così una telenovela con tanti, troppi colpi di scena e ribaltoni. Tutto era cominciato con mille dubbi riguardanti la presenza di Djokovic in Australia, visto che gli organizzatori degli Open avevano stabilito l’obbligo vaccinale per gli atleti. Poi l’annuncio della partenza per l’Australia grazie a un’esenzione medica, seguito dallo stop alla frontiera e dal soggiorno forzato al Park Hotel. Il campione serbo aveva poi vinto in appello, ottenendo la possibilità di allenarsi, prima di un altro “alt” (con fermo) da parte del ministro Hawke. Infine, la decisione ultima della Corte Federale: il tennista è un «rischio sanitario» per l’Australia e per questo deve essere espulso dal Paese. Il premier Scott Morrison si è detto soddisfatto della decisione «di mantenere forti i confini e proteggere gli australiani», presa dalla Corte.

Djokovic espulso, le sue parole

«Sono estremamente deluso dalla decisione della Corte Federale. Rispetto la sentenza e collaborerò con le autorità competenti in merito alla mia partenza dal Paese. Ora mi prenderò un po’ di tempo per riposarmi e riprendermi, prima di fare ulteriori commenti», ha dichiarato Djokovic. «Sono a disagio che l’attenzione delle ultime settimane sia stata su di me e spero che ora possiamo concentrarci tutti sul gioco e sul torneo che amo. Vorrei augurare ai giocatori, ai funzionari, allo staff, ai volontari e ai fan tutto il meglio. Infine, vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei amici, la mia squadra, i tifosi, i tifosi ei miei compagni serbi per il vostro continuo supporto. Siete stati tutti una grande fonte di forza per me».

Djokovic espulso, al suo posto Caruso

Generalmente un ordine di espulsione include anche un divieto di tre anni di ritorno in Australia. Ma su questo aspetto al momento non ci sono certezze. È invece sicuro che il posto di Djokovic nel tabellone degli Australian Open sarà preso dall’italiano Salvatore Caruso, numero 150 del mondo: sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni, è infatti il terzo “lucky loser” del torneo dopo che i primi due, lo statunitense Ernesto Escobedo e il portoghese Joao Sousa, erano già stati ripescati per altre rinunce.