Us Open: Berrettini-Djokovic, si rinnova la sfida di Wimbledon

Si ritrovano a distanza di due mesi Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Il tennista italiano è il primo di sempre nel nostro Paese ad aver raggiunto (almeno) i quarti in tutti i tornei dello Slam di quest’anno. Il numero 1 del mondo, invece, è alla ricerca di una vittoria nello Us Open che lo consegnerebbe definitivamente alla storia.

I record di Novak Djokovic

Il tennista serbo, infatti, potrebbe conquistare il quarto slam su quattro nell’anno (il cosiddetto Grande Slam), impresa che non riesce dai tempi di Rod Laver che raggiunse questo traguardo ormai 60 anni fa. Djokovic ha fallito l’assalto al pokerissimo perdendo in semifinale alle Olimpiadi di Tokyo contro Alexander Zverev. Altrimenti, avrebbe potuto insidiare Steffi Graff, unica tennista di sempre a ottenere le cinque vittorie più prestigiose nello stesso anno (Golden Slam), il 1988. Inoltre, conquistando lo Us Open, Djokovic staccherebbe Roger Federer e Rafa Nadal con cui è appaiato al vertice per il maggior numero di tornei dello Slam vinti con 20 ciascuno.

Djokovic-Berrettini: i precedenti

L’ultimo e più interessante scontro tra i due tennisti risale all’11 luglio di quest’anno. I due si sono sfidati nella finale di Wimbledon, con Djokovic che ha prevalso in 4 set dopo aver perso il primo. Più di un esperto ha dichiarato che il trionfo del serbo sull’italiano è tutt’altro che scontato, ma è ovvio che i favori del pronostico pendano dalla sua parte. In carriere, Djokovic ha incontrato 46 volte gli italiani e il bilancio è impietoso: 43 vittorie e 3 sconfitte

Djokovic-Berrettini: dove vedere il match

Sarà possibile seguire l’incontro all’1 di notte in diretta tv su Eurosport1 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN.