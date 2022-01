Djokovic sarà agli Australian Open: bufera sull’esenzione medica concessa al tennista

Adesso è ufficiale: Novak Djokovic sarà in Australia e aprirà lì, agli Open, il suo 2022. Una notizia che solitamente non desterebbe alcuna sorpresa né polemica, se non fosse per le settimane trascorse fin qui a parlare di vaccini e regolamenti. Gli organizzatori del primo torneo stagionale tra i grandi Slam, ormai da mesi hanno stilato un regolamento ferreo riguardo alla presenza di atleti vaccinati contro il Covid. Una norma che, almeno fino ad oggi, avrebbe chiuso le porte all’atleta serbo. Il numero uno al mondo non ha mai nascosto il suo scetticismo verso i vaccini, diventando quasi un simbolo dei no vax nello sport. Agli Open, a sorpresa, ci sarà, grazie a un permesso speciale per motivi medici che ha già fatto polemica.

Australia Open: Djokovic ci sarà grazie a un permesso

Ad annunciare la presenza agli Australian Open è stato lo stesso Novak Djokovic. Il suo post su Instagram, pubblicato in mattinata, lo ritrae a pochi passi dagli aerei, in aeroporto, con tanti bagagli al suo fianco. Sorride, il tennista, e scrive: «Ho trascorso del tempo fantastico con i miei cari durante la off-season e oggi sto andando in Australia con un permesso di esenzione». Parole che hanno subito generato notevoli polemiche sui social.

Djokovic e gli organizzatori degli Australian Open sotto attacco sui social

Tanti gli utenti, gli sportivi, perfino gli addetti ai lavori e i suoi stessi fan che in queste ore hanno commentato l’accaduto. Prevale lo sconcerto, per una decisione unica nel suo genere. In tanti scrivono che «le regole non valgono per tutti», mentre altri parlano di grave mancanza di rispetto non solo verso chi combatte ogni giorno il Covid ma anche gli atleti che osservano le regole. «Al posto degli avversari rifiuterei di affrontarlo. Per una questione di principio», scrive ad esempio il giornalista di Sky e Repubblica, Paolo Condò. Rincara la dose l’ex ct della Nazionale italiana di pallavolo maschile, Mauro Berruto: «Questa notizia è uno scandalo clamoroso, un precedente dalla pericolosità inaudita e merita soltanto il disgusto di tutti gli sportivi che credono nel rispetto delle regole». Tra gli altri, a manifestare il proprio sconcerto anche i giornalisti Biasin, Antinelli, Mazzocchi e Mangiante.

Questa notizia è uno scandalo clamoroso, un precedente dalla pericolosità inaudita e merita soltanto il disgusto di tutti gli sportivi che credono nel rispetto delle regole.#Tennis #Djokovic @SkySport https://t.co/donjskPcSb — Mauro Berruto (@mauroberruto) January 4, 2022

Australian Open, un mese fa le dichiarazioni del padre di Djokovic

La polemica sulla partecipazione di Djokovic agli Australian Open affonda le proprie radici nelle dichiarazioni delle ultime settimane. A fine novembre, anche il padre del tennista, Srdjan Djokovic, aveva parlato della vicenda, annunciando che «nessuno può violare la privacy del singolo perché ognuno ha il diritto di decidere per la propria salute. Se Novak si è vaccinato o meno è un argomento che riguarda esclusivamente lui. Non credo che lo rivelerà, e sotto questi ricatti probabilmente non giocherà lo Slam».