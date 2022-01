Djokovic è in Australia ma non può scendere dall’aereo a causa di un visto

Sono ore difficili per il tennista numero uno al mondo, Novak Djokovic. Dopo le feroci critiche ricevute ieri al momento dell’ufficialità della sua partecipazione agli Australian Open grazie a un’esenzione medica, il serbo è arrivato sull’isola ma non può scendere dall’aereo. Notizie degli ultimi istanti parlano di un problema legato a un documento che il tennista no vax non possiede, non strettamente legato all’esenzione ottenuta per la partecipazione al torneo. Insomma: la burocrazia potrebbe fermare Djokovic, attualmente impossibilitato a lasciare il mezzo di trasporto. In attesa di capire se potrà ottenere il visto, il tennista non metterà piede in Australia. L’accesso è vietato a chi non ha ricevuto il vaccino anti Covid, ma al serbo è stata concessa una speciale deroga.

Caso Djokovic, problema di visti: nessuna eccezione dal governo

Già la giornata di oggi non è stata semplice per Djokovic. Il serbo ha dovuto ascoltare prima le parole del direttore degli Australian Open, che imbarazzato gli chiede di spiegare «i motivi per cui ha ricevuto l’esenzione medica per partecipare al torneo». Poi, si è preparato all’eventualità di non poter scendere dall’aereo mentre era già in volo. Così è stato. Adesso dall’Australia si attendono ulteriori notizie. L’areo di Djokovic pare sia atterrato a Tullamarine intorno alle 23.30, ora locale. Il suo visto, però, non consente esenzioni mediche per non aver ricevuto il vaccino. Al governo sarebbe stata chiesta un’eccezione, ma le autorità avrebbero rifiutato. Così adesso Djokovic sembra essere fermo sull’aereo in attesa che qualcuno riesca a risolvere la situazione. La sua partecipazione al torneo è adesso in forte dubbio.

Djokovic, Scott Morrison aveva anticipato il possibile stop

«Attendiamo prove a sostegno della deroga. Se saranno insufficienti, allora Djokovic non sarà trattato in modo diverso dagli altri e tornerà a casa con il primo aereo», aveva affermato il primo ministro Scott Morrison. Forse non con il primo aereo ma con lo stesso. Intanto sui social continua il fiume di critiche e polemiche piovute tanto sul tennista quanto sugli organizzatori degli Australian Open. Sempre Craig Tiley, direttore dell’Open, aveva dichiarato che anche altri «atleti hanno chiesto l’esenzione e in alcuni casi è stata concessa».