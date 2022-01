Serbo rancore

Il caso Djokovic continua ad animare l’inizio del 2022. Dopo le polemiche per l’esenzione medica per evitare il vaccino anti Covid ottenuta per partecipare agli Australian Open e il blocco del tennista all’aeroporto di Melbourne a causa di alcuni problemi con il visto, si è passati alle vie legali. Novak Djokovic era stato infatti raggiunto da un provvedimento di espulsione contro il quale i suoi legali hanno fatto ricorso: avranno tempo fino a sabato alle 14 per presentare le prove e le richieste di esenzione. L’udienza è stata fissata per lunedì. Fino ad allora il numero uno al mondo dovrà restare in hotel dove trascorrerà la quarantena.

Il caso Djokovic diventa politico: le reazioni di Belgrado

Durissime le reazioni di Belgrado. Secondo il presidente serbo Aleksandar Vucic, Djokovic è vittima di una «caccia alle streghe politica». Vucic ha quindi osservato che a diversi giocatori nelle stesse condizioni di Djokovic è stato invece permesso entrare in Australia. Le autorità serbe, ha sottolineato il presidente, stanno facendo «tutto il possibile» per aiutare il tennista: Belgrado ha contattato due volte l’ambasciatore australiano in Serbia e la prima ministra Ana Brnabic sentirà un alto dirigente del dipartimento australiano per gli Affari interni. Vucic ha quindi annunciato che Belgrado intende chiedere alle autorità australiane di consentire a Djokovic di alloggiare nella casa che aveva affittato per gli Australian Open e non nell’hotel dove si trova attualmente e che ha descritto come «infame nel senso proprio del termine». Dal canto suo, il primo ministro australiano Scott Morrison ha rispedito al mittente le accuse di “maltrattamento” nei confronti del numero 1 al mondo ricordando che in Australia le «regole sono chiare e non discriminatorie». «Tutto quello che posso dire», ha aggiunto Morrison, «è che l’esenzione medica fornita dalle prove è stata ritenuta insufficiente».

Lo sfogo di Djokovic senior: «Mio figlio è lo Spartaco di un nuovo mondo»

Il padre di Djokovic, Srdjan, ha parlato addirittura di “deportazione” e all’edizione serba di Sputnik ha detto di essere indignato per il trattamento riservato al figlio. «Mio figlio è imprigionato in Australia, ma non è mai stato più libero. Da questo momento in poi, Novak è diventato il simbolo del mondo libero», ha dichiarato Srdjan Djokovic. «Mio figlio Novak Djokovic ha dimostrato che anche un Paese piccolo ma eroico come la Serbia può avere il miglior tennista e atleta di tutti i tempi, e che la verità non può più essere nascosta». E, ancora: «Possono imprigionarlo stasera, domani possono metterlo in catene, ma la verità è come l’acqua e trova sempre la sua strada. Novak è lo Spartaco di un nuovo mondo che non soffre l’ingiustizia, il colonialismo e l’ipocrisia, ma combatte per l’uguaglianza di tutte le persone sul pianeta, indipendentemente dal colore della loro pelle, non importa quale Dio preghino».