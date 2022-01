Djokovic, a rischio anche il Roland Garros

Dopo gli Australian Open, il numero uno del ranking Atp Novak Djokovic potrebbe saltare anche il secondo Slam della stagione, ovvero il Roland Garros, che tradizionalmente si svolge da metà maggio all’inizio di giugno a Parigi. La Francia ha infatti introdotto infatti l’obbligo vaccinale per tutti gli atleti, professionisti o dilettanti, che arrivano partecipano a eventi sportivi nel Paese.

Djokovic, il tweet della ministra dello Sport francese

«La tessera vaccinale diventerà obbligatoria per l’ingresso negli edifici pubblici già soggetti al pass sanitario e sarà valida per tutti, spettatori, atleti, professionisti e non, francesi e stranieri. Grazie al movimento sportivo per il lavoro di convincimento verso gli ultimi, pochi non vaccinati», ha dichiarato con un tweet la ministra dello Sport, Roxana Marcineanu. Il riferimento a Djokovic è chiaro: per i no vax come lui non c’è spazio al Roland Garros. E pensare che il padre di Nole, Srdjan, aveva dato appuntamento agli appassionati di tennis proprio a Parigi, dopo aver parlato di «50 proiettili nel petto del migliore del mondo».

Le pass vaccinal a été adopté. Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire pour entrer dans les ERP déjà soumis au pass sanitaire (stade, théâtre ou salon) pour l’ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers 1/2 — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) January 16, 2022

Djokovic, senza vaccino salterà anche gli Internazionali d’Italia

Dalla Francia è arrivata la notizia che il governo chiederà a tutti i presenti alle manifestazioni sportive, giocatori e pubblico compresi, di essere completamente vaccinati. Situazione più o meno identica a quella che Djokovic troverà (o meglio potrebbe trovare) Internazionali d’Italia in programma dal 2 al 15 maggio a Roma. «Se parteciperà dipende da lui, se si iscrive noi staremo alle regole. Se arrivano giocatori in regola non avremo nessun problema e nessun motivo per non accettarlo», ha detto il direttore del torneo, Sergio Palmieri, a Radio Anch’io Sport.

Djokovic, il premier australiano Morrison gli tende la mano

Partito da Melbourne alle 12:30 italiane di ieri, dopo la sosta all’aeroporto internazionale di Dubai, Djokovic è salito su un aereo diretto a Belgrado, pronto ad essere accolto come un eroe in patria. Nel frattempo, proprio dall’Australia che gli ha revocato il visto d’ingresso è arrivato un ramoscello d’ulivo. In base alla legge australiana sull’immigrazione, Djokovic dovrebbe essere soggetto a un divieto di ingresso per tre anni, ma il premier Scott Morrison ha dichiarato che «c’è la possibilità di tornare alle giuste condizioni e questo verrebbe valutato in quel momento».