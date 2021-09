Stasera alle 21,10 Rai Movie trasmetterà Django Unchained, il settimo film diretto da Quentin Tarantino. La pellicola rappresenta un omaggio al film del 1966 Django diretto da Sergio Corbucci e interpretato da Franco Nero, che qui compare anche in un cameo. Il film è disponibile alla visione anche sulla piattaforma RaiPlay. Il film è ambientato in Texas nel 1858. Django (Jamie Foxx), uno schiavo nero di proprietà dei fratelli Speck, viene rintracciato dal dottor King Schultz (Christoph Waltz), un cacciatore di taglie originario della Germania e che fino a cinque anni prima lavorava come dentista. Il dottore ha bisogno dell’aiuto di Django per riconoscere i tre fratelli Brittle, fuorilegge che sta cercando, garantendogli in cambio la libertà e una percentuale sulla taglia.

Durante il viaggio, culminato nell’uccisione dei tre uomini, i due fanno amicizia e Schultz scopre che Django, una volta libero, vuole ritrovare la moglie Broomhilda (Kerry Washington), da cui è stato separato dopo un tentativo di fuga dalla piantagione in cui lavorava. La loro missione li porta nel cuore dell’America dell’ottocento e mostra la difficile condizione di uomini e donne di colore costretti a prestare servizio nei campi e in condizioni molto disagiate. Con lo sciogliersi delle nevi Schultz scopre che Broomhilda è schiava del famigerato Calvin Candie (Leonardo DiCaprio), uno dei più ricchi latifondisti del Mississippi.

Nel cast anche Samuel L. Jackson nel ruolo di Stephen, il capo della servitù di Candie, Walton Goggins e lo stesso Quentin Tarantino. Il film ottenne cinque candidature ai premi Oscar 2013, vincendone due. Christoph Waltz si è aggiudicato il premio come Miglior attore non protagonista (il secondo dopo Bastardi senza gloria) e Tarantino la Miglior sceneggiatura originale, seconda statuetta dopo quella per Pulp Fiction nel 1995.

Django Unchained, cinque curiosità sul film in onda stasera 6 settembre 2021 su Rai Movie

Django Unchained: tante star, un solo ruolo

Prima dell’arrivo di Jamie Foxx, il ruolo del protagonista aveva visto avvicendarsi volti di grande spessore. Nel 2011, quando iniziò il casting, si fecero i nomi di Will Smith e di Idris Elba, ma il rifiuto delle due star fece virare l’attenzione sul premio Oscar Jamie Foxx. Fra gli altri attori contattati ci furono Terrence Howard (Hustle & Flow – Il colore della musica) e Chris Tucker (Rush Hour con Jackie Chan).

Django Unchained, Leonardo di Caprio ferito sul set

Nel corso del film, poco prima del gran finale, il dottor Schulz e Django sono ospiti a cena di Calvin Candie, interpretato da Leonardo DiCaprio. L’attore, nell’atto di rompere un bicchiere sul tavolo, si è accidentalmente ferito al palmo di una mano e ha iniziato a sanguinare. DiCaprio ha ignorato il dolore e ha continuato a recitare, tanto che la scena è stata inserita nel montaggio finale, ottenendo il plauso di tutta la troupe.

Django Unchained, la musica di Morricone ed Elisa

Il primo spaghetti western di Quentin Tarantino rappresenta un cambio di rotta per l’acclamato regista in termini di sonoro. Django Unchained infatti è il primo film per il quale il cineasta ha fatto uso di brani realizzati appositamente per la pellicola. Fra gli altri, si ricorda Ancora qui, con testo di Elisa (che canta anche la canzone) e musica di Ennio Morricone. Curiosamente, il compositore italiano aveva annunciato di non voler più collaborare con Tarantino poiché scontento del suo modo di lavorare. I due però tornarono assieme per The Hateful Eight, per il quale Morricone vinse anche il premio Oscar.

Django Unchained, l’omaggio a Bud Spencer e Terence Hill

Gli amanti degli spaghetti western e Bud Spencer e Terence Hill avranno sicuramente apprezzato l’omaggio di Tarantino alla coppia italiana. La canzone che accompagna i titoli di coda è ripresa da Lo chiamavano Trinità, capolavoro del 1970 divenuto un cult del cinema italiano. Il brano fu composto da Franco Micalizzi, mentre il celebre fischio è opera di Alessandro Alessandroni.

Django Unchained, il film più costoso di Tarantino

Con i 100 milioni di dollari stanziati per la produzione del film, Django Unchained rappresenta il progetto più costoso mai realizzato da Quentin Tarantino. L’investimento è stato ampiamente ripagato dopo soli tre weekend, tanto che a fine distribuzione ha incassato 425 milioni di dollari (163 dei quali in patria).