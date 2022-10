Dj Mighty Mouse morto a 48 anni, trovato senza vita nella sua casa

È morto il Dj Mighty Mouse. Il Disc Jockey noto soprattutto nel Regno Unito come produttore di musica house è stato trovato senza vita nella sua casa giovedì scorso. Una notizia che ha sconvolto i fan della sua musica e gli addetti ai lavori che per anni avevano collaborato con lui.

L’annuncio della morte di Dj Mighty Mouse

A dare la notizia ai fan è stata l’etichetta britannica Defected Records. In un lungo post sui social, l’etichetta ha annunciato il decesso del Dj Mighty Mouse: «Siamo devastati nel confermare che Matthew Ward alias Mighty Mouse, è morto improvvisamente giovedì scorso nella sua casa in Spagna. Siamo tutti persi senza la sua enorme presenza e talento. I nostri pensieri sono con la sua partner, Ellen, e sua madre, Judy, così come la sua famiglia più ampia e molti, molti amici e fan. Vi chiediamo per favore di rispettare la privacy della famiglia in questo momento terribile».

Dj Mighty Mouse era una figura di rilievo nella musica house britannica e ha voluto ricordarlo anche il collega Simon Dunmore che ha dichiarato: «Invio amore e condoglianze alla famiglia e agli amici di Matthew. RIP Mighty Mouse».

Le reazioni alla morte del musicista

Sono state diverse le reazioni alla morte del dj Mighty Mouse. Il musicista Lee Mortimer, anche noto con il nome d’arte di Friend Within ha affermato: «Una notizia così triste. Un talento musicale straordinario. RIP Mighty Mouse». Jason Dee, suo collega, si è unito al dolore sui social dicendo: «”L’ho visto a Sydney nel 2019 come supporto a Late Nite Tuff Guy ed è stato eccellente. Ha suonato il suo remix di Abba e ha scosso il posto. Ci è voluto molto tempo prima che la sua modifica fosse fortemente supportata in tutto il mondo».

Infine, anche il produttore Paul Ridney è sembrato incredulo e ha detto: «Assolutamente devastato nell’apprendere che il nostro incredibilmente talentuoso amico Mighty Mouse è tristemente morto».