Divorzio Totti-Blasi, alla donna la villa all’Eur, la custodia dei figli e 12.500 euro al mese

Il primo round del divorzio tra l’ex capitano della Roma Francesco Totti e la conduttrice televisiva Ilary Blasi va alla donna. Oggi è stata letta la prima sentenza provvisoria formulata dal giudice civile e non ci sono buone notizie per l’ex stella del calcio italiano, che in un colpo solo perde la villa all’Eur e, soprattutto, la b. Un grande smacco per Francesco Totti, che inoltre dovrà garantire alla ormai ex moglie un assegno da 12.500 euro al mese.

Divorzio Totti-Ilary: calendario del tribunale per le visite a Isabel

Se la questione relativa alla villa all’Eur, di fatto la casa coniugale della coppia, dove tutt’ora vivono i tre figli di Totti e Blasi, non sembrava particolarmente difficile da ipotizzare, grande attesa c’era, invece, per l’affidamento. A vincere è stata Ilary e ora Cristian, Chanel e Isabel continueranno a vivere con lei all’Euro. Totti potrà vedere i figli più grandi in qualsiasi momento, perché entrambi liberi di muoversi in autonomia. Diverso, invece, il caso della più piccola, Isabel. Gli incontri tra la ragazza e il padre saranno stabiliti con un calendario che dovrà stilare il tribunale.

12.500 euro al mese oltre alle spese scolastiche

La conduttrice tv si aggiudica anche una discreta fetta economica del patrimonio di Totti per provvedere al sostentamento dei figli. Si parla di una cifra di 12.500 euro al mese che l’ex calciatore dovrà versare a Ilary Blasi ogni mese. A questi soldi si aggiungono quelli relative alle spese scolastiche dei figli, che Totti dovrà coprire per il 75 per cento del totale. Il giudice ha quindi accolto le richieste della donna, rigettando tutte le proposte del romanista. Tramite i propri legali, infatti, l’ex capitano della Roma aveva chiesto di tenere la casa e i figli almeno per metà dell’anno. Mentre sul fronte economico, aveva inizialmente offerto 0 euro al mese, che poi erano diventati 6 mila e che invece adesso raddoppieranno.