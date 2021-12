Divorzio da record per il sultano di Dubai: 635 milioni all’ex moglie

Quando si pensa agli uomini più ricchi del mondo, nell’immaginario collettivo si va subito negli Emirati Arabi. Ormai ci si è abituati a ricchi sultani, in possesso di cifre non quantificabili e di enormi case intarsiate di oro e diamanti. Da oggi, però, ce n’è uno che ha subito un duro colpo al proprio patrimonio a causa di un divorzio non semplice, destinato a conquistare un vero e proprio record. Il sultano Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 72enne di Dubai, ha divorziato dalla moglie. Le conseguenze, però, non sono semplici da digerire perché secondo un giudice di Londra sarà costretto a versarle 635 milioni di euro.

Divorzio da record per il sultano di Dubai

Un record che difficilmente verrà superato nell’immediato futuro e che costringerà il sultano Al Maktoum a “spendere” ben 550 milioni di sterline. Un risarcimento di proporzioni enormi per l’ex moglie, la principessa Haya. Quest’ultima, sorella del re di Giordania, potrà spendere una cifra che, in euro, arriva a circa 635 milioni per il mantenimento suo e dei due figli. A deciderlo è stato un tribunale di Londra, ricalcando la vicenda della donna. La principessa Haya, infatti, era fuggita da Dubai nel 2019 perché «terrorizzata» dall’ex marito, già primo ministro e vice presidente degli Emirati Arabi Uniti. La donna si è rifugiata in una lussuosa residenza in Inghilterra e intanto ad Al Maktoum è piovuta anche un’altra denuncia, quella della figlia maggiore, che sarebbe prigioniera in Dubai.

Divorzi record: il precedente russo

Non si tratta della prima volta in cui si sente parlare di un risarcimento di proporzioni simili. Ne sa qualcosa un oligarca russo, Farkhad Akhmedov, collaboratore di Putin. L’uomo è stato costretto a pagare all’ex moglie Tatiana Akhmedova circa 450 milioni di sterline, circa 531 milioni di euro. Un divorzio, quest’ultimo, tutt’altro che pacifico. La donna è rimasta in Gran Bretagna, dove risiede da oltre 20 anni, mentre l’uomo ha fatto di tutto per non darle un euro, trascinando al centro delle beghe legali anche il figlio maggiore, Temur. La vicenda sancì un nuovo record nel 2016, rispetto al precedente che invece risaliva al 2014 quando Jamie Cooper Hohn, moglie del finanziere Sir Chris Hohn, ottenne oltre 330 milioni di sterline.