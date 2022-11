Divorzio a Las Vegas stasera su Rai1: trama, cast e curiosità

Umberto Cartemi dirige Andrea Delogu e Giampaolo Morelli in Divorzio a Las Vegas, road movie del 2020 in onda stasera 8 novembre alle 21.25 su Rai1. La trama si concentra su due ex compagni di scuola che, un po’ per gioco un po’ per sfida, si sono sposati a 18 anni nella Città del Peccato. Terminati gli studi, si separano e iniziano le proprie vite, incuranti del loro gesto. Quando la donna vuole sposare uno degli uomini più ricchi del Paese, scopre di dover per forza divorziare dal suo primo marito. Nel cast anche Ricky Memphis, Grazia Schiavo e Gianmarco Tognazzi. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Divorzio a Las Vegas, trama e cast del film stasera 8 novembre 2022 su Rai1

Protagonisti del film di stasera sono Elena (Andrea Delogu) e Lorenzo (Giampaolo Morelli). La prima è bella e inafferrabile per chiunque, mentre il secondo è un secchione dallo scarso successo con le donne. Mentre si trovano a Las Vegas per una vacanza studio, i due però compiono un gesto che avrà effetti importanti sul loro futuro. Dopo aver assunto LSD, un po’ per gioco e un po’ per effetto della droga, decidono di sposarsi. Rientrati in Italia, si separano come il resto della classe e perdono rispettivamente l’uno le tracce dell’altra. Passano 20 anni e l’attenzione si concentra sulla loro nuova vita lavorativa. Elena è una manager affermata, Lorenzo il ghost writer dei politici, indipendentemente dal loro schieramento.

Nonostante le due vite agli antipodi, il destino ha ancora in serbo qualcosa per i due ex sposi. Elena intende infatti convolare a nozze con Giannandrea Bertolini (Gianmarco Tognazzi), uno degli uomini più abbienti e potenti d’Italia. Al momento di ratificare il matrimonio, scopre che non può andare fino in fondo se prima non si separa legalmente dal suo primo marito. Un divorzio a Las Vegas è l’unica possibilità per coronare il suo sogno d’amore, ma il viaggio in America presenta risvolti del tutto inattesi. Elena e Lorenzo scoprono ognuno la propria vera identità, capendo anche che il gesto giovanile è stato tutt’altro che frutto del caso. Nel film anche Ricky Memphis nei panni di Lucio, migliore amico di Lorenzo, e Grazia Schiavo che interpreta Sara, vicina ad Elena.

Divorzio a Las Vegas, le curiosità del film stasera 8 novembre 2022 su Rai1

Regista del film in onda stasera 8 novembre su Rai1 è Umberto Cartemi, romano classe 1970 qui alla terza presenza dietro la cinepresa. Nel 2009 esordì al cinema con Diverso da chi? con Luca Argentero e Claudia Gerini, per cui ottenne due nomination ai Nastri d’Argento. Quattro anni dopo diresse Studio Illegale con Fabio Volo ed Ennio Fantastichini, tratto dall’omonimo romanzo di Federico Baccomo. Quest’anno è uscito Quasi orfano, remake del film francese Ti ripresento i tuoi. Per la tv ha diretto la prima stagione della serie L’isola di Pietro con Gianni Morandi. Divorzio a Las Vegas risale al 2020 e nel corso della programmazione in sala totalizzò appena 236 mila euro. Nel cast anche Vincent Riotta, celebre per aver prestato il volto a Tommaso Buscetta ne Il capo dei capi. Per quanto riguarda le riprese, la troupe girò per sette settimane fra Roma e Las Vegas.