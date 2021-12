Divorzio all’italiana, stasera su Rai Movie: trama, cast e curiosità sul film

Marcello Mastroianni è il protagonista di Divorzio all’italiana, in onda stasera, martedì 28 dicembre 2021, alle 21.10 su Rai Movie. Diretto da Pietro Germi e uscito nelle sale nel 1961, la commedia racconta la storia del barone Cefalù che, innamoratosi della giovane Angela, cerca disperatamente di trovare un amante per la moglie in modo da inscenare un delitto d’onore e usufruire delle attenuanti previste dalla legge.

Divorzio all’italiana: le cose da sapere sul film in onda stasera su Rai Movie alle 21.10

Divorzio all’italiana: la trama

Il barone siciliano Ferdinando Cefalù è sposato con Rosalia, una donna che lo opprime con le sue continue smancerie. Innamorato da sempre della cugina Angela, affascinante 16enne che sembra ricambiare il sentimento, cerca in ogni modo di trovare uno stratagemma per ‘liberarsi’ della consorte. All’epoca (siamo all’inizio degli Anni ’60) la legge non permetteva il divorzio ma era ancora ammesso ricorrere al delitto d’onore, nel caso di tradimento da parte del partner. L’occasione di orchestrare il piano per allontanarsi da lei in maniera definitiva si presenta quando, in città, arriva il pittore Carmelo Patanè, vecchia fiamma di Rosalia. Il barone spinge i due ad avvicinarsi, invitando l’artista a palazzo con la scusa di affidagli il restauro degli affreschi. E, col passare dei giorni, sentendosi sola e abbandonata, la donna si rifugia tra le braccia di Carmelo, portando a compimento la strategia di Ferdinando. Che, approfittando dell’arrivo de La dolce vita al cinema, esce per assistere alla proiezione e, una volta rincasato, si prepara a coglierli in flagranza di reato e ucciderli.

Divorzio all’italiana: il cast

Accanto a Marcello Mastroianni nel ruolo di Ferdinando Cefalù, nel cast troviamo anche Daniela Rocca (Rosalia), Stefania Sandrelli (Angela), Lando Buzzanca (Rosario Mulè), Leopoldo Trieste (Carmelo Patanè), Odoardo Spataro (don Gaetano), Sarò Arcidiacono (dottor Talamone), Angela Cardile (Agnese), Margherita Girelli (Sisina), Pietro Tordi (avvocato De Marzi), Ugo Torrente (don Calogero), Bianca Castagnetta (donna Matilde) e Giovanni Fassiolo (don Ciccio Matara).

Divorzio all’italiana: cinque curiosità sulla pellicola

1) Divorzio all’italiana: una critica alle leggi dell’epoca

Il film si propone come una satira feroce nei riguardi dell’anacronismo delle norme legislative italiane dell’epoca: l’assenza di una legge sul divorzio (che arriverà solo nel 1970) e, in particolare, l’articolo 587 del codice penale che, nel 1960, prevedeva ancora il delitto d’onore, abolito solo dopo vent’anni.

2) Divorzio all’italiana: un set litigioso

In una serie di interviste, Stefania Sandrelli ha raccontato che, durante le riprese di Divorzio all’italiana, gli scontri col regista Pietro Germi erano all’ordine del giorno: «Ero giovane, spensierata e decisamente poco professionale, nelle pause me ne andavo in giro per negozi, lui mi faceva delle scenate e io coglievo l’occasione per controbattere, minacciando di andar via e abbandonare tutto». Scontri normali tra colleghi di lavoro che, al contrario di quanto spesso insinuato, non sono mai sfociati nella violenza fisica.

3) Divorzio all’italiana: una cartolina della Sicilia

Buona parte dei frame girati nella città fittizia di Agramonte sono ambientati a Ispica, in provincia di Ragusa. Il resto delle scene, invece, sono state distribuite tra Ragusano e Catanese.

4) Divorzio all’italiana: da un titolo a un genere cinematografico

Il successo della pellicola fu tale che, parafrasandone il titolo, venne coniata l’espressione ‘commedia all’italiana’, genere che caratterizzò gran parte della produzione cinematografica nostrana tra il 1960 e il 1970.

5) Divorzio all’italiana: un palmarès di riconoscimenti

Presentato al Festival di Cannes nel 1962, Divorzio all’italiana vinse il premio per la miglior commedia e, agli Oscar, ottenne ben 3 candidature, vincendo la statuetta per la migliore sceneggiatura. Dopo l’entrata nel ranking dei 100 film italiani da salvare, nel 1962 il National Board of Review of Motion Pictures lo ha inserito nella lista delle migliori pellicole straniere dell’anno.