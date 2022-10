Il Divin Codino, stasera su Canale 5 il biopic su Roberto Baggio

Un film biografico per celebrare uno dei massimi talenti del calcio italiano. Stasera 18 ottobre, alle 21.40 su Canale 5, sbarca in prima visione Il Divin Codino, progetto di Netflix che racconta vita e carriera di Roberto Baggio. Dai primi calci a un pallone, con il sogno di vincere i Mondiali con la Nazionale, alle grandi giocate con le maglie di Fiorentina e Juventus, con cui vincerà il Pallone d’Oro nel 1993. Senza dimenticare il baratro degli infortuni che ne hanno condizionato la carriera fino al ritiro. Nel cast Andrea Arcangeli, volto del protagonista, e Valentina Bellé nei panni della moglie Andreina Fabbi. Antonio Zavattieri è Arrigo Sacchi, mentre Martufello interpreta Carlo Mazzone. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Il Divin Codino, trama e cast del film stasera 18 ottobre 2022 su Canale 5

Prima di diventare uno dei più grandi artisti del pallone d’Italia, Roberto Baggio è stato un bambino come tanti altri. E come tanti ha sognato di vincere i Mondiali con la Nazionale italiana, magari proprio contro il Brasile come rivela al papà durante la finale del 1970 a soli tre anni. Dopo l’esordio con il Vicenza, con cui diede prova delle sue abilità in Serie C, attira gli interessi della Fiorentina, che lo acquista per 2.7 miliardi di lire. Appena due giorni dopo la firma, durante una gara contro il Rimini, Baggio (Andrea Arcangeli) si infortuna al legamento crociato del ginocchio destro. La sua carriera è a rischio, ma l’aiuto della fidanzata Andreina (Valentina Bellè) lo convince a resistere e combattere per il suo sogno. La lontananza dagli affetti però lo porta a un grande dissidio interiore che riesce a colmare solo con il buddismo, fede che abbraccia in toto per tutta la vita.

Dopo la prima storica convocazione in Nazionale per i Mondiali di Italia 90, il divin Codino è la star del 1994. L’anno precedente ha vinto il Pallone d’Oro grazie a una grande stagione con la Juventus. Vive però un rapporto difficile con il Ct Arrigo Sacchi (Antonio Zavattieri), soprattutto dopo un rendimento altalenante ai gironi. L’Italia infatti raccoglie appena cinque punti con Irlanda, Norvegia e Messico. È nella fase ad eliminazione diretta che Baggio trova la sua classe, segnando cinque gol contro Nigeria, Spagna e Bulgaria fino alla finale con il Brasile. Qui però sbaglia l’ultimo rigore, calciando alto sopra la traversa e consegnando la vittoria ai sudamericani. Un errore che lo tormenterà fino alla fine della sua carriera, conclusa nel 2004 a Brescia sotto la guida di Carlo Mazzone (Martufello). L’ennesimo infortunio, dopo aver saltato anche i Mondiali in Corea e Giappone, lo convince al ritiro dalle scene.

Il Divin Codino, qualche curiosità sul film stasera 18 ottobre 2022 su Canale 5

Il ricco palmares di Roberto Baggio vanta numerosi trofei individuali e di squadra. Soprannominato Raffaello per l’eleganza di gioco e divin Codino per la capigliatura, è fra i migliori giocatori italiani della storia. A livello individuale ha vinto il FIFA World Player e il Pallone d’Oro nel 1993 e la prima edizione del Golden Foot nel 2003. Con nove gol ai Mondiali, è il miglior cannoniere italiano a pari merito con Christian Vieri e Paolo Rossi. Ha vinto due campionati italiani, nel 1994-95 con la Juventus e l’anno successivo con la maglia del Milan. In bacheca anche una Coppa Italia (1994-95) e una Coppa Uefa (1992-93), entrambe con i bianconeri. Il Divin Codino ne racconta la storia, sulle note della canzone L’uomo dietro il Campione di Diodato.