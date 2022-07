No al bagno in 28 zone dell’Emilia-Romagna: trovati batteri oltre i limiti

In 28 delle 98 aree controllate in Emilia-Romagna dall’Arpae, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, sono stati registrati valori anomali relativi alla presenza dell’escherichia coli. E così la Regione è corsa ai ripari, vietando temporaneamente l’accesso all’acqua nelle zone coinvolte, in attesa di capire cosa ha fatto variare i valori così tanto da superare la soglia massima. Solitamente questo tipo di anomalia si registra nelle 24 ore successive alle pioggia a causa dell’apertura degli sforatori a mare. Ma con la siccità che tiene sotto scacco l’area ormai da settimane, il fenomeno non ha alcuna spiegazione.

Arpae: «Situazione anomala»

Per l’Arpae si tratta di una «situazione anomala». L’agenzia regionale sta analizzando i campioni e tentando di capire come si potrà intervenire per eliminare il divieto nei 28 punti della riviera romagnola. Coinvolti un totale di 30 chilometri di costa: troppi, in piena stagione estiva. I campionamenti sono stati fatti il 27 luglio nella zona a sud di Cervia e il divieto temporaneo parte dal porto del comune romagnolo fino a Tagliata, al confine con Cesenatico. Si attendono i risultati dei nuovi controlli già effettuati oggi in 14 dei 28 punti. Per l’Arpae l’ipotesi più accreditata è che la causa sia «insieme di eccezionali condizioni meteorologiche che, sommandosi, possono aver avuto un effetto particolarmente impattante sulla composizione delle acque marine».

In caso di violazioni multe da 50 a 500 euro

Per chi volesse rischiare e fare ugualmente il bagno, ignorando avvisi e divieti, il conto da pagare rischia di essere molto salato. Si va da multe da 50 euro fino a 500. A controllare c’è la Capitaneria di Porto, che insieme alla locale cooperativa bagnini ha già scandagliato il litorale per apporre i relativi avvisi e informare i bagnanti. La speranza è che i valori relativi alla presenza del batterio possano rientrare nella norma già nelle prossime ore.

L’elenco delle località coinvolte:

Spiaggina – Comune di Goro

Cervia Pinarella

Bellaria – Foce Vena 2

Bellaria – Foce Uso 100m S

Bellaria – Rio Pircio

Bellaria – Pedrera Grande N

Rimini – Torre Pedrera – Pedrera Grande Sud

Rimini – Torre Pedrera – Cavallaccio

Rimini – Viserbella – La Turchia

Rimini – Viserba – La Sortie

Rimini -Viserba – Spina-Sacramora

Rimini – Rivabella – Turchetta

Rimini – Foce Marecchia 50m N

Rimini – Foce Marecchia 50m S

Rimini – Ausa

Bellariva – Colonnella 1

Bellariva – Colonnella 2

Marebello – Istituto Marco Polo

Miramare – Roncasso

Miramare – Rio Asse N

Riccione – Foce Marano 50m N

Riccione – Fogliano Marina

Riccione – Porto Canale 100m N

Riccione – Porto Canale 100m S

Riccione – Colonia Burgo

Misano Adriatico – Rio Alberello

Misano Adriatico – Rio Agina

Cattolica – Torrente Ventena 50m N