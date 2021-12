Divieto di ridere e bere in Corea del Nord: 11 giorni di lutto per il decennale della morte di Kim Jong Il

Saranno una settimana e mezza difficili per gli abitanti della Corea del Nord. Da oggi e per i prossimi 11 giorni, infatti, ai nord coreani è stato vietato ridere e bere, in generale far festa. L’occasione è il decimo anniversario della morte dell’ex leader Kim Jong Il, scomparso nel 2011 e al potere dal 1994. Un periodo di lutto ferreo che gli abitanti nordcoreani dovranno osservare in maniera perfetta, per non rischiare di incorrere in sanzioni anche gravi. Nulla a che vedere con i festeggiamenti dello scorso settembre per celebrare il 73esimo anniversario dello stato comunista.

Corea del Nord: 11 giorni di lutto senza ridere in pubblico

Per 11 giorni, quindi, i nordcoreani non possono ridere in pubblico ma neanche bere alcolici né «dedicarsi ad attività ricreative». A raccontarlo è stato un nordcoreano intervenuto a Radio Free Asia per raccontare cosa sta accadendo in Corea del Nord nel giorno del decimo anniversario della morte dell’ex leader. «Molte persone che in passato sono state sorprese a bere o intossicarsi», ha raccontato in diretta radio, «sono state arrestate e trattate come criminali ideologici». Inoltre, ha continuato, «sono stati portati via e mai più visti. Anche se il tuo familiare muore durante il periodo del lutto, non ti è permesso gridare ad alta voce e il corpo deve essere portato fuori dopo che è finito. Le persone non possono nemmeno festeggiare i propri compleanni se rientrano nel periodo del lutto». Ai cittadini non è permesso neanche fare la spesa il 17 dicembre.

Corea del Nord: bisogna mostrarsi adeguatamente turbati

A rischiare non sono soltanto i cittadini che ridono, bevono o fanno festa. Secondo un altro nordcoreano intervenuto a Radio Free Asia, gli agenti di polizia avrebbero precise direttive di osservare ogni persona per strada per fermare chi non si mostra adeguatamente turbato durante il periodo di lutto. Durante gli 11 giorni, inoltre, cittadini e aziende sono obbligati dal governo a prendersi cura della fascia di popolazione più debole, massacrata dalla crisi alimentare che pende sul paese.

Corea del Nord: la morte di Kim Jong II e l’ascesa di Kim Jong-Un

Il 17 dicembre 2011, a 69 anni e dopo aver governato dal 1994 la Corea del Nord, si è spento a causa di un infarto Kim Jong Il. Una dittatura tra le più brutali e repressive mai viste nel Paese, che ha poi avuto seguito nel governo del terzo figlio dell’ex leader, il celebre Kim Jong-Un. Al decimo anniversario della morte di un Kim coincide il decimo anno di dittatura di un altro. I giorni di lutto saranno 11 e non i classici 10 proprio perché si tratta del decimo anniversario.