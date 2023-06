Missouri, No alla copertura sanitaria transgender e all’accesso alle squadre sportive

La misura legislativa entrerà in vigore il 28 agosto, data a partire dalla quale gli operatori sanitari del Missouri non saranno in grado di prescrivere quei trattamenti che affermano il genere per adolescenti e bambini. Con il provvedimento a firma del governatore del Missouri, la maggior parte degli adulti avrà ancora accesso all’assistenza sanitaria transgender ai sensi della legge, ma Medicaid non la coprirà. Le persone che necessiteranno di tali cure, dovranno pagare di tasca propria gli interventi chirurgici per l’affermazione del genere, secondo quanto previsto dalla legge.

Assistenza sanitaria cure transgender: il Missouri vieta la copertura

Come riportato da AP «i minori transgender e alcuni adulti nel Missouri» vedranno presto «limitato l’accesso a bloccanti della pubertà, ormoni e interventi chirurgici di affermazione del genere – così come ad alcune squadre sportive scolastiche – in base alle leggi firmate mercoledì dal governatore repubblicano dello stato». Secondo Mike Parson ormoni, bloccanti della pubertà e interventi chirurgici che affermano il genere sono «trattamenti e procedure dannosi e irreversibili» per i minori, aggiungendo: «Sosteniamo il diritto di tutti alla propria ricerca della felicità, tuttavia, dobbiamo proteggere i bambini dal prendere decisioni che cambiano la vita di cui potrebbero pentirsi in età adulta una volta che sono maturati fisicamente ed emotivamente».

Il NO delle principali organizzazioni mediche

Tutte le principali organizzazioni mediche, inclusa l’American Medical Association, si sono opposte ai divieti di assistenza sanitaria ai minori che affermano il genere e hanno invece sostenuto l’assistenza medica per i giovani se somministrata in modo appropriato. In diversi stati in cui sono stati emanati divieti quest’anno sono state intentate cause legali. Parson ha inoltre firmato, sempre nella giornata di ieri, il provvedimento per vietare alle ragazze e alle donne transgender di giocare in squadre sportive femminili dall’asilo al college. Sia le scuole pubbliche che quelle private rischiano di perdere tutti i finanziamenti statali per aver violato la legge. Shira Berkowitz, del gruppo di difesa LGBTQ+, ha dichiarato: «Oggi, il Governatore Parson ha mostrato quanto poco il governo dello stato del Missouri apprezzi le vite LGBTQ+ e, in particolare, i giovani transgender». Le leggi scadranno nel 2027.