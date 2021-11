D’Iva, stasera su Canale 5: da Leali a Malgioglio, gli ospiti della puntata

Torna stasera 11 novembre 2021, alle 21,45 su Canale 5, il one woman show D’Iva, programma con cui Mediaset celebra la carriera di Iva Zanicchi. Dopo il successo della scorsa settimana, con quasi 2 milioni di telespettatori pari al 13,21 per cento di share, spazio anche oggi a grandi ospiti dello spettacolo fra tv e musica. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

D’Iva, gli ospiti della puntata di stasera 11 novembre 2021 su Canale 5

Tanti gli omaggi in programma, con vari personaggi che duetteranno sul palco assieme alla cantante e dialogheranno con lei fra ricordi personali e simpatici aneddoti. Sul palco ci saranno Gerry Scotti e Rita Pavone per una collaborazione musicale che promette di ripercorrere le tappe più importanti della carriera musicale di Iva Zanicchi. Spazio poi anche a Romina Power, Rosario Flores, Fausto Leali (al bis dopo la presenza della scorsa settimana), Cristiano Malgioglio, Lola Ponce e Virginia Catellani, giovane nipote di Iva.

L’Aquila di Ligonchio (suo paese natale in provincia di Reggio Emilia) si esibirà e ripercorrerà alcuni momenti della sua vita grazie a immagini inedite e molto personali. Un cammino musicale che l’ha condotta dalle balere romagnole fino ai palcoscenici nazionali e internazionali più importanti, tra cui Sanremo, Castrocaro e il Madison Square Garden di New York.

Iva Zanicchi, hit e trionfi della cantautrice stasera 11 novembre 2021 su Canale 5

Grazie al suo inconfondibile timbro vocale e al carattere deciso sul palco, Iva Zanicchi è riconosciuta a livello nazionale come una delle maggiori espressioni femminili della musica italiana. Nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi artisti di ogni genere, da Roberto Vecchioni a Zucchero Fornaciari, passando per Mogol, Tiziano Ferro, Lucio Battisti e Paolo Conte.

Ha partecipato al Festival di Sanremo per dieci volte, trionfando in tre edizioni. Sul palco dell’Ariston ha primeggiato nel 1967 con Non pensare a me (in coppia con Claudio Villa), nel 1969 con Zingara cantata assieme a Bobby Solo e nel 1974 con Ciao cara come stai?. L’ultima sua comparsa è datata 2009 con Ti voglio senza amore.

Non solo musica, ma anche politica. Nel corso della sua vita, Iva Zanicchi si è candidata diverse volte nei partiti che facevano capo Silvio Berlusconi, prima Forza Italia e poi Il Popolo della Libertà, diventando europarlamentare nel 2008, in seguito alla sostituzione di Mario Mantovani, e poi venendo eletta nel 2009. E ancora, spazio a libri e autobiografie, cinema e televisione, dove è stata per 13 anni (1987-2010) conduttrice di Ok il prezzo è giusto. Fra le sue apparizioni, si ricordano anche quelle nel terzo episodio della settima stagione de L’ispettore Coliandro su Rai2 nel 2018, Tú sí que vales, CR4 – La repubblica delle donne, All Together Now e Venus.