Ditonellapiaga: fidanzato, nome, canzoni e duetto con i Colla Zio a Sanremo 2023

Ditonellapiaga torna al Festival di Sanremo nella serata dei duetti per esibirsi con i Colla Zio. «La sua vocalità, il suo carisma e la sua ironia raffinata sono perfetti per il brano. Abbiamo scoperto di essere molto affini e siamo pronti a sedurvi sul palco» ha dichiarato la band. Dopo un anno di successi, l’artista ritornerà quindi sul palco dell’Ariston per cantare Saliró di Daniele Silvestri, canzone che aveva debuttato proprio a Sanremo nel 2002 ottenendo il premio della Critica Mia Martini.

Chi è Ditonellapiaga: nome, canzoni e Sanremo

Ditonellapiaga, pseudonimo di Margherita Carducci, è nata a Roma il 5 febbraio 1997. Dopo aver conseguito la laurea presso il DAMS, inizia la sua carriera musicale nel 2019 con l’incontro dei producer romani BBprod, insieme ai quali pubblica il singolo Parli. L’anno successivo incide la cover di Per un’ora d’amore dei Mattia Bazar, singolo trasmesso nelle radio, e comincia a far parlare di lei. Ma è con la partecipazione alla 72° edizione del Festival di Sanremo che arriva il successo. La giovane cantautrice è salita sul palco dell’Ariston con il brano Chimica, cantato insieme a Donatella Rettore. L’insolito duo si è piazzato al sedicesimo posto, ma il singolo ha raggiunto la nona posizione nella classifica italiana e viene certificato disco di platino per aver venduto oltre 100 mila copie.

Ditonellapiaga diventa una nuova icona urban, un’artista eclettica capace di spaziare da sonorità elettroniche a quelle più morbide del pop. Viene scelta come seconda artista femminile italiana in Breakthrough da Amazon Music ed è la prima ad essere selezionata da Apple Music Up Next. Ha ricevuto a luglio 2022 la Targa Tenco per il suo album Camouflage. Della sua vita privata si conosce poco. Ha dichiarato di avere un amore ma la sua identità è top secret.