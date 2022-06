Distopie e profezie: quando la letteratura racconta il futuro

La letteratura può prevedere il futuro? Se così fosse, non dite ai complottisti che esistono le biblioteche. Adesso la loro Bibbia è 1984 di George Orwell, il romanzo simbolo di una società perennemente sotto controllo, dove ogni libertà di pensiero è cancellata. Ma il genere trabocca di titoli.

Dittatura sanitaria? L’aveva prevista Leibner nel 1943

C’è la dittatura sanitaria? Ecco Fritz Leiber, con l’umanità in balia di una teocrazia di scienziati (L’alba delle tenebre, del 1943, un classico degli Urania Mondadori). Oppure il visionario C. S. Lewis, con la scienza come forza demoniaca (Trilogia Cosmica, tutta pubblicata da Adelphi). Se invece i nemici sono i media, ecco Il nuovo mondo di Aldous Huxley (con un’aggiunta di eugenetica) e Redenzione immorale di Philip K. Dick, dove i mezzi di comunicazione di massa sono usati per omologare pensieri e comportamenti. Anche in tempi più recenti, dalla letteratura cyberpunk fino a The Circle (2013) di Dave Eggers (i social network come nuovo Grande Fratello), l’elenco è ricchissimo. A ogni modo, è 1984 di Orwell che adesso funziona molto bene; anzi, troppo bene, se a vederci i pericoli del presente sono al tempo stesso i dissidenti russi e i ministri di Vladimir Putin, dopo che per due anni quel libro è stato invece il vessillo dei no-vax e dei no-green pass. Allora la domanda è più che legittima: la letteratura può davvero prevedere il futuro? O al contrario siamo noi a voler vedere nei romanzi del passato ciò che non ci piace del nostro presente? La risposta è affermativa in entrambi i casi, perché le profezie letterarie, in realtà, non sono tutte uguali.

Le profezie italiane: da Primo Levi a Dino Buzzati

I classici della distopia (cioè i racconti di utopie negative), da Orwell in poi, sono sempre esagerati, sproporzionati rispetto a una realtà plausibile. Volutamente, non mettono in scena un avvenire credibile. Funzionano come trasposizione simbolica. Immaginano una realtà eccessiva proiettata nel futuro per denunciare i rischi della società attuale. Chiunque può proiettare nell’oggi un aspetto della narrazione, soprattutto se l’immedesimazione scatta per motivi ideologici. Diverso è il caso di scrittori che non hanno creato racconti allegorici, bensì hanno immaginato fatti poi realmente accaduti. Alcuni di questi esempi sono in Italica, un libro di Giacomo Papi appena uscito da Rizzoli. Italica ricapitola gli ultimi 100 anni del nostro Paese, dalla Prima Guerra mondiale fino alle migrazioni degli Anni 80, attraverso 30 racconti di scrittori che erano vivi mentre quei fatti accadevano, da Malaparte a Gadda fino a Sciascia, Pinketts e altri meno conosciuti. A ogni racconto, Papi affianca una breve introduzione, una mini-inchiesta giornalistica che contestualizza il momento storico. Ma ai 30 racconti, Papi aggiunge pure tre “profezie”. Una di queste è di Primo Levi, che nel racconto In fronte scritto, del 1971, descriveva un mondo in cui chiunque può diventare un testimonial, come accade oggi sui social network. Un’altra profezia è sulla fine del patriarcato, scritta da Anna Rinonapoli (classe 1924), una scrittrice di fantascienza che – ricorda Papi – «previde anche il disastro climatico, gli ‘euro-zecchini’, le videochiamate e gli audiolibri». La terza, la più bella, è di Dino Buzzati, che nel 1949 (lo stesso anno in cui usciva di 1984 di Orwell) aveva tratteggiato l’Italia del lockdown in Qualcosa era successo, racconto di un viaggio in treno dal Nord al Sud in una nazione deserta a causa di un allarme improvviso.

Quando Papi raccontava le dimissioni del «Primo ministro dell’Interno»

Scavando nella letteratura si troverebbero altri presagi, ricorda Papi in Italica. «Nel 1968, in La memoria del mondo, Italo Calvino aveva profetizzato la creazione di un catalogo infinito dove ogni informazione è archiviata e disponibile alla consultazione in eterno; e in Prima che tu dica pronto del 1975 aveva descritto l’emozione dell’amore a distanza, ostacolato ma reso ossessivo dalle tecnologie di comunicazione». Lo stesso Giacomo Papi aveva azzeccato un pronostico a breve termine. Nel suo romanzo di satira politica Il censimento dei radical chic, uscito per Feltrinelli nel gennaio del 2019, aveva anticipato di qualche mese la rottura di Matteo Salvini con l’esecutivo (la crisi di governo sarebbe scoppiata in agosto) raccontando le dimissioni del «Primo ministro dell’Interno», un personaggio di fantasia ma inequivocabilmente ritagliato sulla figura del capo della Lega. Insomma, la letteratura è sì «una menzogna», come avrebbe detto Giorgio Manganelli, ma a volte basta aspettare (poco o tanto) e può diventare verità.