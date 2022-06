Il Cremlino ha ricevuto 42 mila denunce di soldati dispersi in Ucraina

Quasi 42 mila. È il numero dei soldati russi dispersi o catturati in Ucraina. Lo ha rivelato giovedì l’agenzia investigativa iStories basandosi sulle richieste delle famiglie degli scomparsi ricevute dal Cremlino. Non si sa però quante di quelle 42 mila richieste siano state prese a carico né quante risposte ufficiali siano state date. Da più di due mesi il governo russo non rende noto il bilancio dei caduti della cosiddetta ‘operazione militare speciale’. Gli unici dati ufficiali risalgono al 25 marzo e confermano la morte di 1.351 soldati. iStories, raccogliendo migliaia di articoli di notizie e post sui social, aveva portato la stima attuale a 3.104 vittime. La maggior parte dei morti accertati proviene dalle aree più povere della Federazione russa: Cecenia, Daghestan, nel Caucaso settentrionale, e dalla repubblica siberiana della Buriazia.

Solo una parte delle famiglie si rivolge alle autorità

I parenti dei dispersi che scrivono a Vladimir Putin «sono generalmente persone fedeli al presidente, ma apolitiche», ha spiegato a iStories Abbas Gallyamov, consulente politico ed ex autore dei discorsi di Putin. «Si tratta di gente comune, con una mentalità tradizionale che crede in uno zar patriarca». Secondo l’ex spin doctor, quelle 42 mila richieste di informazioni arrivate al Cremlino rappresentano solo una parte di coloro che stanno cercando un parente disperso in Ucraina. La maggior parte delle famiglie in queste condizioni, ha sottolineato Gallyamov, non scrive a nessuno, e soprattutto non crede che le autorità possano fare qualcosa per aiutarle.

LEGGI ANCHE: L’Ucraina non diffonde informazioni sulle operazioni all’intelligence Usa

All’inizio di aprile, l’Ucraina ha dichiarato di aver imprigionato circa 600 prigionieri di guerra russi. Sempre secondo Kyiv, finora più di 400 soldati sono stati scambiati con militari ucraini in 14 occasioni. Dalla Russia non è arrivato nessun dato. Questo mentre un’importante organizzazione per i diritti dei soldati, l’Unione dei comitati delle madri dei soldati della Russia, ha affermato di aver ricevuto «diverse centinaia» di richieste di informazioni circa militari scomparsi.

LEGGI ANCHE: Perché è difficile quantificare i caduti russi in Ucraina