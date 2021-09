Disoccupazione stabile ad agosto: un giovane su quattro è senza lavoro

Ad agosto il tasso di disoccupazione risulta stabile sia nel complesso (9,3 per cento) sia tra i giovani (27,3 per cento). È la stima preliminare diffusa dall’Istat. La lieve diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro (-0,2 per cento, pari a -4mila unità rispetto a luglio) si concentra tra gli uomini, i giovani di 15-24 anni e gli ultra 50-enni.

Disoccupazione: cresce il numero degli inattivi

Tra luglio e agosto cresce il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,5 per cento, pari a +64mila unità); l’aumento coinvolge prevalentemente le donne e tutte le classi d’età ad eccezione dei 35-49enni. Il tasso di inattività sale al 35,8 per cento (+0,2 punti). Rispetto ad agosto 2020, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro (-7,2 per cento, pari a -180mila unità) sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,7 per cento, pari a -230mila), che era aumentato in misura eccezionale all’inizio dell’emergenza sanitaria.

Disoccupazione: rispetto al pre-Covid mancano 390mila lavoratori

Rispetto ai livelli pre-pandemia (febbraio 2020) «il numero di occupati è inferiore di oltre 390mila unità, il tasso di occupazione e quello di disoccupazione sono più bassi di 0,6 e 0,4 punti rispettivamente, mentre il tasso di inattività è superiore di 1 punto», è il commento dell’Istat.