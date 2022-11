Disneyland Shanghai chiude per Covid: visitatori bloccati all’interno

Disneyland Shangai chiuso per Covid, ma con i visitatori all’interno. Avviene a seguito della legge di tolleranza zero contro il Covid in Cina. La rielezione di Xi Jinping ha posto l’accento su questa politica, ricordata anche nel discorso di candidatura e in quello successivo l’elezione. Non è la prima volta che accade. Infatti, era successo anche a novembre 2021.

Disneyland Shanghai con il Covid: scatta la tolleranza zero

I fatti risalgono allo scorso 29 ottobre, quando su Shangai scatta la legge tolleranza zero contro il Covid. L’annuncio ufficiale del parco, invece, arriva a mezzogiorno di lunedì 31 ottobre (ora locale). Il parco viene chiuso e i visitatori e i turisti nel resort restano all’interno, mentre i negozi sono chiusi e nessuno può entrare. Ognuno dovrà fare un tampone a intervalli regolari, finché l’emergenza non sarà rientrata. Anche l’account WeChat – usato al posto di WhatsApp – del Governo ha lanciato l’allarme ai residenti.

Chi ha visitato il parco a partire dal 27 ottobre deve fare il tampone tre volte in tre giorni. Secondo l’agenzia Reuters, le attrazioni del parco sono rimaste a disposizione per i visitatori e sono rimaste aperte. Invece, sembra che i negozi siano chiusi. Lo scorso sabato, 29 ottobre, si sarebbero verificati a Shangai 10 casi di Covid, tutti asintomatici. È stato comunque sufficiente per chiudere il parco.

Pechino dispone chiusura con visitatori all’interno

Il parco è rimasto chiuso fino a pochi giorni fa, dopo un evento simile avvenuto proprio l’anno scorso, sempre a novembre. In quel caso, 30 mila persone rimasero bloccate all’interno del parco per via della stessa politica.

Stando ai dati della Johns Hopkins University, a Shanghai ci sarebbero stati 97 casi Covid negli ultimi 28 giorni e 64.282 casi in totale. In tutto, i decessi sarebbero stati poco meno di 600 dall’inizio della pandemia. Invece, in Cina, nell’ultimo mese ci sarebbero stati 212 morti.