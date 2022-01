Disney plus le uscite previste per gennaio 2022

Con l’ingresso del nuovo anno, tante novità sono previste nei palinsesti delle piattaforme streaming. Dinsey Plus, il canale dedicato ai più piccini, ma non solo, non fa eccezzione e annuncia che a gennaio 2022 sono in programma nuove interessanti uscite. Ecco la lista completa per gli appassionati di film e serie tv targati Disney.

Disney Plus, le uscite gennaio 2022

Su Disney Plus a gennaio 2022 verranno rilasciati, in particolare, molti tioli prodotti dalla Marvel. Emerge per esempio il film, campione di incassi del 2021, Eternals. Ma non finisce qui. Sarà anche la volta di Marvel’s Hit-Monkey, una serie animata della Marvel incentrata su un personaggio bizzarro e secondario apparso brevemente nelle storie di Deadpool: Hit-Monkey, un macaco giapponese addestrato da un sicario americano per compiere una vendetta.

Nel palinsesto della piattaforma streaming c’è anche Antlers – Spirito insaziabile, diretto da Scott Cooper e prodotto tra gli altri da Guillermo del Toro. Basato sul racconto The Quiet Boy della scrittore Nick Antosca, è una storia dai toni horror e thriller ambientata in Oregon.

Le serie TV in uscita a gennaio 2022

Mercoledì 5 gennaio

Big Sky (Stagione 2 – Catalogo Star)

Better Things (Stagione 2 – Catalogo Star)

Station 19 (Stagione 5 – Catalogo Star)

The Chi (Stagione 4 – Catalogo Star)

T.O.T.S. – Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli (stagione 2)

Mercoledì 12 gennaio

9-1-1 (Stagione 5 – Catalogo Star)

Mayans M.C. (Stagioni dalla 1 alla 3 – Catalogo Star)

A Casa di Raven (stagione 4)

Venerdì 14 gennaio

The Real Queens of Hip-Hop: The Women Who Changed the Game (Catalogo Star)

Mercoledì 19 gennaio

Queens – Regine dell’Hip Hp (Catalogo Star)

Il mondo secondo Jeff Goldblum (stagione 2 – Catalogo Star)

Peper Ann (stagione 3)

Marvel Studios Assembled – The Making of Hawkeye

Mercoledì 26 gennaio

Marvel’s Hit-Monkey (Catalogo Star)

Big City Green (stagione 2)

Disney Plus: i film in uscita a gennaio 2022

Venerdì 7 gennaio

Full Monty – Squattrinati Organizzati (Catalogo Star)

L’Altra Faccia del Pianeta delle Scimmie (Catalogo Star)

Venerdì 14 gennaio

Pearl Harbor (Catalogo Star)

Venerdì 21 gennaio

Eternarls

Jojo Rabbit (Catalogo Star)

The First Wave

Venerdì 28 gennaio

Downtown

The Birth of Big Air

King’s Ransom

Fernando Nation

Into the Wild

Alvin Superstar

Alvin Superstar 2

Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può!

Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare